Bước sang tháng 10 Âm lịch: 3 con giáp xòe tay hứng lộc, nghênh đón Thần Tài, Ngọc Hoàng ngự trị trên két vàng, giàu sang phú quý khó ai sánh lại

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc khi bước vào tháng 10 âm lịch rất vượng phát. Bản mệnh có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó, không thể phủ nhận được sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé.

Phương diện tình cảm cũng phát triển không kém phần, mọi rào cản giữa hai bạn đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cản hai bạn đến với nhau nữa, hãy trao cho nhau những tình cảm chân thật nhất. Tuy nhiên, cần chú ý đến sức khỏe do bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến phế quả.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất kiên trì và kiên định khi hoàn thành một việc nào đó. Dù có gặp trở ngại lớn đến đâu, họ cũng sẽ tập trung sức lực và trí tuệ để giải quyết bằng được, nhờ đó gặt hái không ít thành tựu.

Bước vào tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Dần không còn phải bận rộn, áp lực hay gặt nhiều khó khăn, rắc rối nữa. Những vấn đề của quá khứ sẽ được giải quyết dần dần.

Những kết quả này giúp cho họ có động lực làm việc hơn, gặt hái càng nhiều thành công. NBước vào tháng 10 âm lịch, vận trình của con giáp này thăng hoa, kiếm được bộn tiền, việc kinh doanh mở rộng.

Có thể nói, tháng 10 âm lịch tới là lúc gười tuổi Dần sẽ tạm biết những khó khăn của cuộc sống, sau này không còn phải lo cơm ăn áo mặc.

