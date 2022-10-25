3 tuổi ĐỎ nhất cuối năm 2022: Thần Tài tới nhà cho phước, lộc kim tiền chủ động tìm tới, vàng bạc chất cao như núi, "phẩy" tay nhẹ tiền bạc tới tận nơi

Người tuổi Mùi vốn là con giáp rất coi trọng tình cảm, vì vậy trong thời gian tới những người mà họ từng giúp đỡ sẽ quay lại trở thành quý nhân của họ, giúp họ đổi đời. Cuối năm 2022, bạn phát huy được năng lực, bản lĩnh vững vàng của mình. Cá nhân được tập thể ủng hộ, tài năng được chứng tỏ, tinh thần làm việc hăng say, đạt được thành tích đáng nể.

Hãy mạnh dạn làm theo ý của mình, tin tưởng vào năng lực của bản thân, kết hợp với những dẫn dắt của quý nhân, bạn sẽ sớm chạm tay vào ánh sáng nơi cuối con đường dẫn tới thành công. Ngoài ra, nếu được kêu gọi đầu tư thì không nên từ chối, từ đây có thể một bước trở thành đại gia lúc nào không hay.

Dù vẫn còn tồn tại không ít thách thức và khó khăn, song bản mệnh không cần quá lo lắng vì quý nhân luôn ở bên trợ giúp, sẽ có chỉ điểm vào lúc thích hợp để bạn đi đúng đường. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa bạn hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Việc kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, buôn bán tấp nập đơn hàng, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan. Thậm chí các kế hoạch đầu tư làm ăn tưởng chừng thất bại trước đó nay cũng bắt đầu sinh lời, bản mệnh càng có cơ sở để tin tưởng vào quyết định của bản thân.

Cuối năm 2022, bạn có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư để tài khí thêm vượng. Nhưng sớm không đồng nghĩa với nóng kẻo rủi ro ập tới sẽ rất đáng tiếc. Đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ khiến bạn dễ vấp ngã ngay từ những bước đi đầu tiên.

Điều cần thiết là hãy lên kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí và cả những rủi ro có thể phải đối mặt. Khi đã có sự chuẩn bị kĩ càng, đảm bảo bạn sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.

Tuổi Tỵ

Cuối năm 2022 là thời gian vô cùng tốt đẹp với người tuổi Tỵ. Bản mệnh được dự báo có nhiều thay đổi mang tính tích cực.

Tử vi cho thấy những người tuổi Tỵ năng động, nhiệt tình và cởi mở. Họ sẵn sàng thay đổi nếu thấy điều đó là tốt. Người tuổi Tỵ không chấp nhận đứng mãi một chỗ. Ngược lại, họ sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau, không ngừng vận động, khám phá.

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, cũng có những lúc Tỵ bỏ lỡ những cơ hội nhất định. Nhưng bù lại, con giáp này tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm sống và những bài học quý báu.

Cuối năm 2022 hứa hẹn mở ra cho Tỵ nhiều cơ hội tốt, giúp bản mệnh phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá.

Đặc biệt, những người tuổi Tỵ làm công việc kinh doanh, nhiếp ảnh, phóng viên,… được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công hơn cả.

Tuổi Dần

Tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tràn đầy năng lượng, có khiếu hài hước nổi bật, có lợi cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển nguồn tài chính. Tiền vào nhưng không ra, tích được nhiều của cải.

Sự nghiệp hanh thông, bạn được quý nhân giúp đỡ, có năng lực thực hiện nhiệm vụ công việc. Nếu có ý thay đổi công việc, nên suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc nâng cao, bạn biết hành động theo cơ hội, tư duy chủ động, đạt hiệu quả cao, dễ được lãnh đạo khen ngợi, được thăng chức, tăng lương.

Tình cảm rất êm đềm, tình cảm ngày càng tốt đẹp, mối quan hệ với nửa kia tương đối ổn định, nếu có dự định kết hôn thì có thể tính đến chuyện cùng nhau đi chơi xa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.