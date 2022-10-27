Trúng số độc đắc đến bạc tỷ vào chiều 27/10 gọi tên 3 con giáp may mắn bùng nổ, tiền tài thăng hoa, giàu sang nứt vách

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 07:45

Chúc mừng 3 con giáp vượng mệnh sang giàu vào chiều 27/10 này dễ trúng độc đắc, ôm cục tiền tỷ.

Tuổi Thân

Trúng số độc đắc đến bạc tỷ vào chiều 27/10 gọi tên 3 con giáp may mắn bùng nổ, tiền tài thăng hoa, giàu sang nứt vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc vào chiều 27/10 rất vượng phát. Người tuổi này có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó. Không thể phủ nhận sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, người tuổi Thân có thể được bạn bè, người quen giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Chẳng mấy khi cờ trao tận tay, Thân đừng chần chừ mà bỏ lỡ đi cơ hội tốt như vậy.

Hôm nay 27/10, tuổi Thân rất đỏ trong trò may rủi như trúng số, có thể sẽ là một trong những người ôm tiền tỷ nhờ trúng độc đắc, đổi mệnh giàu sang.

Về phương diện tình cảm, rào cản giữa Thân và người kia đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cả hai người. Thân hãy trao cho người kia những tình cảm chân thật nhất.

Tuổi Tỵ 

Xem tử vi 12 con giáp, thời điểm này do được Thiên Ấn hỗ trợ mang tới cho tuổi Tỵ sự tự tin, vững bước để theo đuổi mục tiêu đề ra trước đó, mọi kế hoạch đều được diễn ra trôi chảy theo đúng tuần tự bạn sắp đặt.

Dù làm gì đi nữa người tuổi Tỵ cũng thu về được kết quả đáng mừng, giữ được phong độ trong tập thể.

Trúng số độc đắc đến bạc tỷ vào chiều 27/10 gọi tên 3 con giáp may mắn bùng nổ, tiền tài thăng hoa, giàu sang nứt vách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với những gì bạn đạt được cùng với thời gian lao động miệt mài trước đó bạn nhận được không ít lời khen đến từ đồng nghiệp và sự tin tưởng đến từ phía cấp trên. Đây chính là thời cơ để bạn chuyển mình, thoát li ra khỏi vỏ bọc bấy lâu nay. Nhất định bạn sẽ còn làm được nhiều điều lớn hơn vậy. 

Đây cũng chính là thời điểm mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn, với khoản thu lớn vậy bạn chủ động hơn trong việc chi tiêu cá nhân, hoặc tiếp tục đầu tư những lĩnh vực khác nhau. Tiền tỷ nhanh về tay khi vận đỏ đang bừng bừng với người tuổi Tỵ, bạn cũng rất dễ trúng xổ số độc đắc để đổi đời ngay hôm nay.

Tuổi Mão

Trúng số độc đắc đến bạc tỷ vào chiều 27/10 gọi tên 3 con giáp may mắn bùng nổ, tiền tài thăng hoa, giàu sang nứt vách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, giản dị và tốt bụng. Nhưng điều đó chưa đủ, người tuổi Mão rất siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Trời sinh con giáp này sống nhân hậu, chân thành, hay giúp đỡ người khác nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Vào chiều 27/10, người tuổi Mão được trời ban sức khỏe dồi dào, không ốm đau bệnh tật. Đặc biệt là hôm nay, trên con đường công việc làm ăn, buôn bán của con giáp này hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 10 ngày tới : 3 con giáp hứng lộc ngút ngàn, giàu lên ngất ngưỡng, phú quý đầy tràn, vàng bạc chất núi

Trong 10 ngày tới : 3 con giáp hứng lộc ngút ngàn, giàu lên ngất ngưỡng, phú quý đầy tràn, vàng bạc chất núi

Những con giáp này sẽ có vận trình tươi sáng trong 10 ngày tới, lộc về dồn dập nên làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng hơn rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'