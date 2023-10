Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc vào chiều 27/10 rất vượng phát. Người tuổi này có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó. Không thể phủ nhận sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.