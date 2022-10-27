Sau 12h ngày 27/10/2022: 3 con giáp rước Rồng vàng vào nhà, Song Hỷ ghé thăm, niềm vui rộn rã, tiền bạc thăng hoa, giàu sang phú quý

Những người tuổi Tý sau 12h ngày 27/10 làm việc vô cùng thuận lợi. Thời gian này có thần May Mắn xuất hiện nhắc nhở Tý hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bản mệnh chớ nên chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Thế nhưng, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, Tý cũng nên chú ý đến sức khỏe , không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, Tý nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại. Đồng thời, bản mệnh tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần chuyển biến theo hướng tích cực sau 12h ngày 27/10. Đặc biệt nam giới được lợi hơn cả, đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương.

Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là nam mệnh có tầm ảnh hưởng. Dưới sự che chở của đối phương, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu và không còn lo sợ trước những chông gai nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần bạn phát huy tốt năng lực của mình thì sẽ giành được những điều mình muốn.

Tranh thủ cuối tuần, bạn có thể tìm được mối khách hàng hoặc đối tác mới thông qua hoạt động thư giãn, giải trí. Song kiếm hợp bích, vừa vui chơi, vừa kiếm tiền, đôi bên hợp tác ăn ý với nhau để cùng kiếm về khoản tiền rủng rỉnh, gọi là '1 mũi tên trúng 2 đích'.

Tuổi Tuất

Theo tử vi sau 12h ngày 27/10 của 12 con giáp, công danh sự nghiệp của bản mệnh bước vào giai đoạn ngày càng ổn định. Thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bạn có có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, cuộc sống thêm phần dư dả.

Qua thời gian đương đầu với thử thách trước đó, Tuất cũng trở nên vững vàng hơn. Những thử thách đòi hỏi Tuất phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Tuất có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân mong mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân vận của bạn khá vượng. Dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro.

Người làm kinh doanh thời gian này có thể mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm khách hàng cũng sẽ nhanh chóng tăng thêm lợi nhuận, chẳng mấy mà tích lũy được nguồn tài sản phong phú.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.