'Hợp ý' Mệnh Bà: từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, qua đằng Tây gom bạc, kinh doanh phát tài, tiền nhiều chất núi

Tâm linh - Tử vi 04/03/2023 18:30

Tử vi nói rằng, từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này có vận mệnh sung túc hơn bất ngờ, sự nghiệp công việc thêm phần trôi chảy.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ rất coi trọng tài lộc, được sự trợ giúp của tài vận thì bất kể bạn làm gì, từ cuối tháng 2 âm lịch tự mình khởi nghiệp, bạn sẽ có thu nhập khá.

'Hợp ý' Mệnh Bà: từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, qua đằng Tây gom bạc, kinh doanh phát tài, tiền nhiều chất núi - Ảnh 1

Tài vận vượng nhất kể từ đầu năm. Từ cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài bắt đầu bước qua, của cải bùng nổ, một cơn gió cực mạnh và vận may lớn đã đến với con hổ. Vận may lớn sẽ kéo theo cơ hội tiền triệu, đừng bỏ lỡ, chỉ cần bạn có tâm và có vận may xung quanh thì nhất định sẽ nắm bắt được số tiền bạc này.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu từ cuối tháng 2 âm lịch sẽ phát triển thuận lợi. Công việc cuối năm đến từ những nỗ lực và hy sinh của bản thân trong thời gian qua mang lại những kết quả xứng đáng. Đồng thời sự ghi nhận của đồng nghiệp, cấp trên và gia đình là niềm vui lớn mà bạn sẽ nhận được.

'Hợp ý' Mệnh Bà: từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, qua đằng Tây gom bạc, kinh doanh phát tài, tiền nhiều chất núi - Ảnh 2

Đối với phần thưởng, tuổi Sửu không nên vội sử dụng số tiền đó để đầu tư vào các loại hình kinh doanh hoặc đầu tư tài chính nói chung, đây chưa phải thời điểm thích hợp để tài lộc rót vào túi. Bởi vậy, trước những lời chào mời hay giới thiệu của người quen về đầu tư, bản mệnh cần xem xét kỹ lưỡng.

Tuổi Tị

Tử vi cho biết, người tuổi Tị có tính cách chân thành, thẳng thắn. Bản mệnh không bao giờ làm những việc trái đạo đức và lương tâm chỉ vì tiền bạc hay vị trí. Thay vào đó, Tị đặt lợi ích của tập thể lên trên hết.

Từ cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Tị sẽ được Thiên tài chiếu cố, mang đến sự thịnh vượng cho tài lộc và sự nghiệp. Bản mệnh sẽ được ủng hộ bởi quý nhân và dễ dàng vượt qua mọi thách thức.

Nếu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu, người tuổi Tị sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đồng thời, những người kinh doanh và buôn bán cũng sẽ thành công với nhiều hợp đồng ký kết và doanh thu bùng nổ.

'Hợp ý' Mệnh Bà: từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, qua đằng Tây gom bạc, kinh doanh phát tài, tiền nhiều chất núi - Ảnh 3

Nhờ sự nỗ lực và cầu tiến trong công việc, người tuổi Tị sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Bản mệnh sẽ được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Năm 2023 này, với cát khí vượng, người tuổi Tị sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và trở nên giàu có, sung túc.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Chuông vàng đã điểm: 3 tuổi hưởng lộc phủ phê, tiền tài như ý, phúc trạch vô biên, tình duyên khởi sắc rõ rệt trong 7 ngày tới

Chuông vàng đã điểm: 3 tuổi hưởng lộc phủ phê, tiền tài như ý, phúc trạch vô biên, tình duyên khởi sắc rõ rệt trong 7 ngày tới

Không còn khoảng thời gian u ám vì tiền bạc, trong 7 ngày tới đây, 3 con giáp này sẽ vượng số làm ăn lại có đường tình duyên tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi cuối tháng 2 âm lịch tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi tuần mới tử vi ngày mai tử vi tháng 2 Âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 18 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 54 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 13 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc