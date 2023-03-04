'Hợp ý' Mệnh Bà: từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, qua đằng Tây gom bạc, kinh doanh phát tài, tiền nhiều chất núi

Những người cầm tinh con Hổ rất coi trọng tài lộc, được sự trợ giúp của tài vận thì bất kể bạn làm gì, từ cuối tháng 2 âm lịch tự mình khởi nghiệp, bạn sẽ có thu nhập khá.

Tài vận vượng nhất kể từ đầu năm. Từ cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài bắt đầu bước qua, của cải bùng nổ, một cơn gió cực mạnh và vận may lớn đã đến với con hổ. Vận may lớn sẽ kéo theo cơ hội tiền triệu, đừng bỏ lỡ, chỉ cần bạn có tâm và có vận may xung quanh thì nhất định sẽ nắm bắt được số tiền bạc này.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu từ cuối tháng 2 âm lịch sẽ phát triển thuận lợi. Công việc cuối năm đến từ những nỗ lực và hy sinh của bản thân trong thời gian qua mang lại những kết quả xứng đáng. Đồng thời sự ghi nhận của đồng nghiệp, cấp trên và gia đình là niềm vui lớn mà bạn sẽ nhận được.

Đối với phần thưởng, tuổi Sửu không nên vội sử dụng số tiền đó để đầu tư vào các loại hình kinh doanh hoặc đầu tư tài chính nói chung, đây chưa phải thời điểm thích hợp để tài lộc rót vào túi. Bởi vậy, trước những lời chào mời hay giới thiệu của người quen về đầu tư, bản mệnh cần xem xét kỹ lưỡng.

Tuổi Tị

Tử vi cho biết, người tuổi Tị có tính cách chân thành, thẳng thắn. Bản mệnh không bao giờ làm những việc trái đạo đức và lương tâm chỉ vì tiền bạc hay vị trí. Thay vào đó, Tị đặt lợi ích của tập thể lên trên hết.

Từ cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Tị sẽ được Thiên tài chiếu cố, mang đến sự thịnh vượng cho tài lộc và sự nghiệp. Bản mệnh sẽ được ủng hộ bởi quý nhân và dễ dàng vượt qua mọi thách thức.

Nếu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu, người tuổi Tị sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đồng thời, những người kinh doanh và buôn bán cũng sẽ thành công với nhiều hợp đồng ký kết và doanh thu bùng nổ.

Nhờ sự nỗ lực và cầu tiến trong công việc, người tuổi Tị sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Bản mệnh sẽ được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Năm 2023 này, với cát khí vượng, người tuổi Tị sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và trở nên giàu có, sung túc.

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