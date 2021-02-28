Hờn đỏ mắt với 3 con giáp được THẦN TÀI THIÊN VỊ, giàu lên không ngừng sau rằm tháng Giêng

Tâm linh - Tử vi 28/02/2021 06:56

Từ rằm tháng Giêng trở đi những con giáp giàu có này sẽ được thần tài chiếu cố, ưu ái hết mực, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ.

Số trời đã định, dù hiện tại nghèo khó đến mấy thì sau rằm tháng Giêng top con giáp giàu có này cũng có tài lộc vượng phát, mua nhà sắm xe liền tay. 

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Mão sẽ gia nhập giới đại gia, sống cuộc sống phú quý giàu sang khiến bao kẻ ước ao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vì quá hiền lành nên Mão liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, từ sau rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 trở đi con giáp may mắn này sẽ mở rộng của đón thần tài vào nhà, đầu tư đâu sinh lời đấy, kiếm tiền cực giỏi.

Có thần tài thiên vị nên Mão chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí nhỏ sẽ có cơ hội thu về khoản lợi nhuận kếch xù, tiền vào như nước, cuồn cuộn không dứt. Chỉ cần nắm chắc thời cơ Mão sẽ gia nhập giới đại gia, sống cuộc sống phú quý giàu sang khiến bao kẻ ước ao. 

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Không chỉ vận khí bùng nổ, tin vui dồn dập, con giáp giàu sang này còn được thần tài thiên vị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bốc đồng, thích hơn thua nên Ngọ đã phải trả giá đắt cho sự quá khích của mình trong thời gian trước đây. Bước chân vào năm Tân Sửu 2021, Ngọ đã học được cách kiểm soát cảm xúc, khôn khéo trong hành xử nên dần lấy lại những gì thuộc về mình.

Tử vi học có nói, vận may tăng vọt ngay sau rằm tháng Giêng sẽ giúp Ngọ có tài lộc phất lên ầm ầm. Không chỉ vận khí bùng nổ, tin vui dồn dập, con giáp giàu sang này còn được thần tài thiên vị, quơ tay là hốt đầy vàng. 

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Tiền chất như núi, vạn sự hanh thông nên Tỵ sẽ có cả năm viên mãn, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ nổi tiếng thông minh, khôn khéo nên trong thời gian tới sẽ có phúc báo nối tiếp nhau, tài vận tăng mạnh. Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, con giáp tài năng này sẽ càng đắc tài đắc lộc, phát tài cực to.

Ngoài công việc tại văn phòng, nghề tay trái cũng giúp Tỵ thu về lợi nhuận khổng lồ. Tiền chất như núi, vạn sự hanh thông nên Tỵ sẽ có cả năm viên mãn, sung túc đủ đầy.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Đúng 9h ngày 1/3, top con giáp kinh doanh dễ hốt bạc, giàu có bất ngờ, vạn sự hanh thông thuận lợi

Số trời đã định, chỉ cần bước chân vào tháng 3/2021 những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thịnh vượng, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt.

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