Hôm nay 8/12/2023, 3 con giáp thu tiền về đầy tay, vàng bạc ngập két bất ngờ, số đỏ nhất bảng, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 00:05

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 8/12, 3 con giáp sau cầu được ước thấy, no nê hưởng lộc trời, gánh vàng về nhà, vạn sự thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện thời gian này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 6 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Hôm nay 8/12/2023, 3 con giáp thu tiền về đầy tay, vàng bạc ngập két bất ngờ, số đỏ nhất bảng, phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi không thích những việc ảnh hưởng đến công danh.

Công việc: Người tuổi Mùi luôn có cách cải thiện công việc, bạn chu đáo làm những công việc bản thân yêu thích một cách ngắn gọn. 

Tình cảm: Bạn không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng luôn chia sẻ với đối phương tất cả công việc bạn theo đuổi.

Tài lộc: Về mặt tài chính, đôi lúc bạn còn có những lúc đầu tư sai lầm. 

Sức khoẻ: Bồi dưỡng cơ thể, tăng cường thể lực bản thân khi bạn làm việc liên tục.

Hôm nay 8/12/2023, 3 con giáp thu tiền về đầy tay, vàng bạc ngập két bất ngờ, số đỏ nhất bảng, phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 8/12/2023 hôm nay, trong công việc tuổi Dậu không vui. Những thị phi vô lý xuất hiện khiến bản mệnh không khỏi lao đao. Con giáp này đừng tin tưởng ai hoàn toàn, đặc biệt là đồng nghiệp hoặc bạn làm ăn và làm gì cũng nên thận trọng.

May mắn là vận tiền bạc có quý nhân âm thầm giúp sức. Tuổi Dậu bản lĩnh và mạnh mẽ hơn người nên không ngại kiếm tiền vất vả. Trời không phụ người có công, cứ cố gắng tích tiểu thành đại, sớm muộn cũng vượt kha khá người.

Về mặt tình cảm, con giáp này tĩnh tâm, nhận ra được bản thân mình cần gì và nên buông cái gì. Hãy để trái tim mình đón nhận những tình cảm chân thành, lòng mình chưa đủ rộng nên chỉ đón nhận những yêu thương, còn hận thù hãy gạt bỏ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Hôm nay 8/12/2023, 3 con giáp thu tiền về đầy tay, vàng bạc ngập két bất ngờ, số đỏ nhất bảng, phát tài phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp sau tràn đầy phúc lộc, vận đỏ vây quanh, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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