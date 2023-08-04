Hôm nay 4/8/2023, VẬN ĐEN bám riết, 3 con giáp sự nghiệp TỤT DỐC kéo theo tiền tài HAO TỔN, đụng đâu bể đó, làm gì cũng không được như ý nguyện

Tử vi hôm nay ngày 4/8/2023 của 12 con giáp cho thấy công việc của người tuổi Thìn thực sự rất áp lực, mệt mỏi. Người sinh năm Rồng làm việc chăm chỉ nhưng vì lý do nào đó mà may mắn chưa đến. Bản mệnh cần tập trung, cần sáng tạo hơn trong cách làm việc để đạt được kết quả tốt, tránh cấp trên soi xét, đánh giá thấp năng lực của bạn.

Tuổi Ngọ

Ngày Ngọ - Ngọ Tự Hình, cảm xúc của người tuổi này trở nên nhạy cảm hơn thường ngày, cũng dễ bị tác động bởi người ngoài. Tâm tính không được ổn định, tốt nhất bạn nên cẩn thận lời nói, tránh gây hiểu lầm vì thái độ lấp lửng của mình kẻo dẫn tới thị phi.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi đầu óc thiếu tỉnh táo, bản mệnh còn có nguy cơ tự đánh mất một khoản tiền lớn. Bạn cần thận trọng với những hợp đồng kí kết trong khoảng thời gian này. Có những vấn đề đừng chỉ đánh giá bằng cảm nhận chủ quan của mình, nên tham khảo nhiều luồng ý kiến để có cái nhìn khách quan và toàn diện nhất.

Ngày này đào hoa kém sắc, đường tình duyên có thể vì thế mà không được thuận lợi như mong đợi. Bản mệnh không thực sự tìm thấy niềm vui bên người ấy, bạn thậm chí còn băn khoăn không biết liệu có phải mình đã chọn sai người hay không.

Tuổi Tỵ

Vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt của tuổi Tỵ trong ngày thứ Sáu 04/08/2023. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày thứ Sáu này cho nên tuổi Tỵ dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé.

Vận khí không tốt nên tuổi Tỵ cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.