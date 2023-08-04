Tử vi hôm nay ngày 4/8/2023: LỘC đến bất ngờ, 3 con giáp một bước lên hương, đổi đời ngoạn mục, TIỀN TÀI phủ phê, chẳng tốn mồ hôi cùng thu lời khủng

Tử vi hôm nay ngày 4/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý sẽ nắm bắt nhiều cơ hội trong tầm tay. Bản mệnh có khả năng đối mặt với khó khăn và thường dẫn dắt đội nhóm vượt qua các thách thức. Tính tình độ lượng và hòa đồng cũng đem lại vận quý nhân rực rỡ cho bạn. Sự tự tin và khả năng lãnh đạo của bạn sẽ giúp bạn đạt được thành công trong sự nghiệp.

Vận trình tình cảm của bản mệnh gặp chuyện nhiều buồn. Ngũ hành xung khắc và cái tôi khá lớn chính là nguyên nhân khiến cho tình yêu giữa bạn và người ấy có nguy cơ đổ vỡ cao. Hai người cần biết nhún nhường hơn mới có thể dung hoà được mối quan hệ này.

Người tuổi Tý nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, do đó bản mệnh có thể kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến.

Tuổi Dần

Nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Dần được dự báo đón vận quý nhân khá vượng. Cát tinh mang đến cho con giáp này những tin vui về cơ hội thăng tiến phía trước. Nếu bản mệnh có thể kiên tâm bền chí vượt qua những trở ngại hiện tại thì tương lai sẽ có nhiều điều đáng chờ đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay cũng là ngày tài lộc có nhiều khởi sắc rực rỡ. Chẳng những là người làm công ăn lương mà cả người làm kinh doanh cũng có điềm báo phát tài, tiền bạc ào ào đổ về, không cần phải lo lắng quá nhiều. Chất lượng cuộc sống nhờ thế nhanh chóng được cải thiện.

Ngũ hành Mộc sinh Hỏa còn giúp hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi. Sự tin tưởng và tôn trọng chính là bí quyết để duy trì tình yêu của cả hai. Bản mệnh hãy yên tâm rằng sẽ không có sóng gió gì mà toàn những điều hạnh phúc đang chờ đón ở phía trước mà thôi.

Tuổi Hợi

Hôm nay, tuổi Hợi đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Chuyện làm ăn của tuổi Hợi hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. tuổi Hợi cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.