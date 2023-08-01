HỌA giáng xuống đầu đúng hôm nay ngày 1/8, 3 con CHẬT VẬT vật đủ đường, khó khăn gấp bội, dễ MẤT TIỀN oan, làm gì cũng không thuận ý, BẾ TẮC vô cùng

Tâm linh - Tử vi 01/08/2023 04:11

Dù chuyện gì xảy ra vẫn phải thật bình tĩnh rồi sẽ có cách giải quyết, vạn sự khởi đầu nan.

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 1/8/2023 hôm nay, mọi việc của tuổi Ngọ trở nên khó khăn hơn do có tiểu nhân quấy phá. Kế hoạch dễ đổ bể nửa chừng, công sức bỏ ra như muối bỏ biển, chẳng thu hoạch được là bao.

HỌA giáng xuống đầu đúng hôm nay ngày 1/8, 3 con CHẬT VẬT vật đủ đường, khó khăn gấp bội, dễ MẤT TIỀN oan, làm gì cũng không thuận ý, BẾ TẮC vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiếc rằng kẻ đó ở trong tối còn bản mệnh ngoài sáng, sẽ rất khó để phát hiện ra chiêu trò của đối phương, cách duy nhất tuổi Ngọ có thể làm là hãy chuẩn chỉnh trong từng hành động, không để xảy ra sơ hở cho kẻ đó có cơ hội gây bất lợi cho bản mệnh.

Vận trình tình cảm trong ngày cũng không thể chủ quan, nhất là khi trong đầu con giáp này đang xuất hiện những suy nghĩ có phần đảo lộn. Dường như bản mệnh quá coi trọng bản thân mình đến mức ích kỷ, không quan tâm tới cảm nhận của nửa kia, chỉ làm mọi thứ theo ý mình.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày thứ Ba 01/08/2023 cảnh báo với tuổi Thìn rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. tuổi Thìn lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

HỌA giáng xuống đầu đúng hôm nay ngày 1/8, 3 con CHẬT VẬT vật đủ đường, khó khăn gấp bội, dễ MẤT TIỀN oan, làm gì cũng không thuận ý, BẾ TẮC vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ Ba này là một ngày không tốt với tuổi Thìn về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. 

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của tuổi Thìn khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Tuổi Thân

Tuổi Thân bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ nên các nguồn thu có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể đối mặt với cảnh hao tài do đầu tư thua lỗ, tính toán sai lầm. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro. 

HỌA giáng xuống đầu đúng hôm nay ngày 1/8, 3 con CHẬT VẬT vật đủ đường, khó khăn gấp bội, dễ MẤT TIỀN oan, làm gì cũng không thuận ý, BẾ TẮC vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày Kim – Mộc xung khắc, dường như con giáp này vẫn chưa làm chủ được cảm xúc, buồn vui thất thường khiến mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia đều chùng xuống. Cuộc sống vốn nhiều áp lực và trách nhiệm nặng nề nên rất cần san sẻ và thấu hiểu cho nhau, đừng dồn hết sự ấm ức lên đối phương. 

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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