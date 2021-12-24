Hết năm hết xui, con đường đầy hoa đang nở rộ với 3 con giáp này, ngồi không tiền cũng rơi đầy túi

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 12:15

Dù trong năm 2021 có thế nào thì sau khi hết năm, 3 con giáp này nhất định sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là con giáp thật thà, ngay thẳng. Con giáp này luôn nhiệt tình, đam mê với công việc. Không những thế, người tuổi này có vận quý nhân rất vượng nên sự nghiệp của họ thường suôn sẻ, không bị cản trở.

Những tháng cuối năm 2021 này cuộc sống tuổi Tý có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tháng cuối cùng của năm này, vận may tuổi Tý sẽ tỏa sáng rực rỡ, nắm bắt được cơ hội này không chỉ xây dựng được cuộc sống thăng hoa mà tài lộc ngày càng thịnh vượng dồi dào.

Năm 2022 này, cuộc sống tuổi Tý có nhiều biến động tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Được thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra còn có quý nhân xuất hiện, giúp cuộc sống tuổi Tý thăng hoa viên mãn tuyệt vời, những kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru.

Hết năm hết xui, con đường đầy hoa đang nở rộ với 3 con giáp này, ngồi không tiền cũng rơi đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần là con giáp luôn sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn nên luôn được ban tài lộc dồi dào, ngân khố đầy ắp. Họ liên tiếp nhận được những cơ hội kiếm tiền. Đó có thể là một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội đầu tư sinh lời. Người tuổi này nếu làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ được tiếp cận với nguồn vốn, con giống, cây trồng mới.

Cuối năm 2021 này là giai đoạn hoàng kim để tuổi Dần phát huy mọi thế mạnh, chuyển bại thành thắng. Ngày trước khó khăn thế nào không quan trọng, quan trọng là từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dần sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài và quý nhân chiếu cố, càng cố gắng chăm chỉ càng thăng hoa bất ngờ, tình tiền viên mãn trọn vẹn không ai sánh bằng.

Hết năm hết xui, con đường đầy hoa đang nở rộ với 3 con giáp này, ngồi không tiền cũng rơi đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Ngọ

Cuối năm 2021 đầu năm 2022, cuộc sống của con giáp này có nhiều biến động tích cực, nhưng họ vẫn chưa tìm được bước đột phá trong công việc. Còn vài ngày nữa kết thúc năm cũ, tuổi Ngọ đã tìm được hướng đi mới trong cuộc sống, họ không những gặp được quý nhân mà còn có thần tài chiếu cố hết mực. Đầu năm sau, tuổi Ngọ sẽ có vận may lội ngược dòng, thiên thời địa lợi nhân hòa giúp tuổi Ngọ ngày càng thành công vang dội, tình cảm tiền bạc cùng rủ nhau thăng hoa không ngờ.

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Cách hóa giải vận xui để 12 con giáp đón năm 2022 thuận lợi, sung túc, tiền về ngập lối

Cách hóa giải vận xui để 12 con giáp đón năm 2022 thuận lợi, sung túc, tiền về ngập lối

Cùng xem cách xả xui năm cũ cho 12 con giáp để gột rửa hết những xui xẻo đeo bám từ năm 2021, đón năm mới 2022 đầy may mắn và hạnh phúc nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   bảng xếp hạng vận may 12 con giáp năm 2022 con giáp may mắn năm 2022 con giáp nào nên sinh con vào năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 29 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'