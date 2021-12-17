Bắt đầu từ ngày 20/12/2021, những con giáp sau xé nát vận đen, may mắn sà xuống đầu, sướng trên thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 17/12/2021 08:30

Bước qua gần cuối năm, 3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn làm giàu vô cùng hanh thông và thuận lợi.

Tuổi Dần

Bắt đầu từ ngày 20/12/2021, con giáp may mắn này sẽ có nhiều quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp như “mọc cánh”, tài lộc ngày càng dồi dào. Tuy nhiên, do bạn ham mê kiếm tiền mà quên mất việc bản thân cũng cần nghỉ ngơi và thư giãn. Nếu bạn không biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ trở nên dễ cáu gắt, vì thế bạn cần nghỉ ngơi và thư giãn.

 Về vận trình tình cảm, con giáp này lại được đánh giá là ở mức trung bình, và nam giới sẽ có nhiều cơ hội hơn nữ giới. Lời khuyên đưa ra cho bạn là hãy thể hiện thật tốt bản thân, năng gặp gỡ giao lưu nhưng cũng nên cẩn trọng khi tìm hiểu đối phương.

 

Bắt đầu từ ngày 20/12/2021, những con giáp sau sẽ được Thần Tài ‘nhắm trúng’, may mắn sà xuống đầu, sướng trên thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này sẽ được cát tinh phù trợ, ngay từ trẻ đã có nhiều cơ hội để khẳng định giá trị bản thân mình. Nhời vậy, bạn sẽ vượt qua mọi trở ngại, cơ hội sự nghiệp rộng mở. Bạn có thể tìm cơ hội kinh doanh thêm để túi tiền luôn rủng rỉnh. Đồng thời, bạn hãy nhân lúc vận may đang lên, bạn cũng cần nỗ lực thật nhiều để kiếm thêm nhiều tiền nữa, đảm bảo cho tương lai của mình sau này. Đặc biệt, trong thời gian này, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng viên mãn.

Đối với chuyện tình cảm, nếu bạn còn độc thân thì bạn sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Nếu như đã có đôi có cặp thì trong nhà sẽ có nhiều tin vui đưa tới, cuộc sống vô cùng viên mãn.

Bắt đầu từ ngày 20/12/2021, những con giáp sau sẽ được Thần Tài ‘nhắm trúng’, may mắn sà xuống đầu, sướng trên thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con giáp này khá thông minh, tư duy linh hoạt với kim tiền, luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội có thể kiếm được nhiều tiền nhất và cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn. Nhờ vậy, thu nhập ngày một dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều, và sớm có thể mua nhà đẹp, tậu xe sang.

Trong những ngày tới, thần tình duyên sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người tuổi Hợi còn độc thân. Nếu đang ở trong một mối quan hệ, bạn sẽ dễ kết hôn trong năm nay.

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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