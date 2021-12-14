Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 15/12 – 19/12: Tuần giữa tháng 12 có hỷ sự trong công việc, tài vận đang dần khởi sắc

Năm 2021 vốn là một năm có nhiều sóng gió với nhiều con giáp, và tuổi Sửu cũng không ngoại lệ. Tuổi Sửu là người siêng năng, chăm chỉ, luôn biết tận dụng khả năng ứng biến với hoàn cảnh, luôn nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Mặc dù năm nay có chút khó khăn nhưng tuổi Sửu vẫn tin một ngày nào đó, mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cuối năm 2021 này, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội thăng hoa về mọi thứ, nếu biết nắm bắt thì bước sang năm 2022 cứ thế mà thăng hoa. Ngoài ra, người tuổi Sửu không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, càng thành công họ sẽ càng biết tận dụng cơ hội nhiều hơn, nhờ vậy mà càng về sau cuộc đời của họ sẽ thăng hoa theo cách không ai ngờ.

Bước vào tuần mới (15/12 – 19/12), tuổi Sửu sẽ là một trong những con giáp gặp được nhiều may mắn nhất. Thời gian sắp tới, tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều tin vui, đặc biệt là trong phương diện công việc. Cung Quan Lộc của tuổi Sửu sẽ được sao cát tinh cao chiếu trong tuần tới này, mọi chuyện tưởng chừng như không thể giải quyết, thậm chí rơi vào bế tắc lại bất ngờ tìm được lối đi riêng. Và đương nhiên, công việc suôn sẻ sẽ kéo theo tài vận dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những tháng cuối năm 2021 chính là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với tuổi Thân. Thời gian trước họ là một trong những con giáp gặp được nhiều may mắn, nhưng sau đó họ phải đối mặt với nhiều thử thách sóng gió ngoài tầm với, bất thình lình cuộc sống không như mong muốn khiến họ rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Thế nhưng, tuổi Thân lại là người có sự kiên trì mãnh liệt, vì vậy mọi khó khăn không thể làm họ chùn bước.

Bước vào tuần mới (15/12 – 19/12), cuộc sống của tuổi Thân đang có những thay đổi tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đang được cải thiện đáng kể. Những ngày cuối năm 2021 là giai đoạn để tuổi Sửu lấy lại những gì đã mất. Đặc biệt, trong tuần mới này, công việc tuổi Thân bất ngờ hanh thông. Đối với những người làm công ăn lương, sắp tới họ sẽ nhận được nhiệm vụ mới, đây cũng là cơ hội giúp họ phát triển vị trí hiện tại.

Bên cạnh đó, từ giai đoạn này đến cuối năm 2021 đầu năm 2022, tuổi Thân hãy cứ tiếp tục vững tâm vượt qua mọi rào cản tâm lý, tập trung vào mục tiêu trước mắt, sớm muộn gì cũng sẽ thành vượt trội. Tuần mới này, tuổi Thân được thần tài và quý nhân xuất hiện chiếu cố, giúp mọi thứ trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn. Không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tuổi Thân hãy cố nắm bắt những cơ hội trước mắt để xây dựng cho mình một nên tảng vững chắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vốn là con giáp thông minh tài trí hơn người, đa số họ đều biết nắm bắt thời cơ để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, người tuổi Tỵ làm nhiều việc hơn, họ thích khám phá và học hỏi nhiều điều, tự tìm cơ hội cho mình để thăng hoa trong cuộc sống. Dù đây là điểm sáng nhưng đôi lúc cũng là khuyết điểm vì sẽ khiến tuổi Tỵ rơi vào tình trạng “cái gì cũng biết nhưng không giỏi cái gì”.

Thời gian qua, tuổi Tỵ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, làm gì cũng thất bại, mọi việc dường như không suôn sẻ như họ nghĩ. Đặc biệt, giữa năm 2021 có nhiều người tuổi Tỵ phải đánh mất nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính khiến họ rơi vào thử thách không kiểm soát được. Mọi chuyện tưởng chừng như khó giải quyết nhưng sau tất cả, tuổi Tỵ cũng khổ tận cam lai vào cuối năm.

Bước vào tuần mới (15/12 – 19/12), con giáp này sẽ gặp được nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan Lộc trong tuần này thịnh vượng bất ngờ, có thể giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Người tuổi Tỵ vốn biết tận dụng cơ hội, phát huy ưu điểm đúng thời điểm, vì vậy tuần mới này sẽ là thiên thời địa lợi nhân hòa giúp họ lấy lại những gì đã mất. Trước khi bước sang năm 2022, tuổi Tỵ sẽ được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội tăng thu nhập bất ngờ.

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo