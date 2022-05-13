Hai ngày cuối tuần (14/5-15/5): Những con giáp này tuyệt đối không được tắm ao hồ, sông suối, tử vi nói hạn chế đi đường xa đề phòng gặp chuyện chẳng lành

Tâm linh - Tử vi 13/05/2022 21:30

Dưới đây là những con giáp gặp chuyện xui rủi, bất lợi trong hai ngày cuối tuần (14/5-15/5), nếu không đề phòng dễ xảy ra chuyện.

Tuổi Dậu

Hai ngày cuối tuần (14/5-15/5): Những con giáp này tuyệt đối không được tắm ao hồ, sông suối, tử vi nói hạn chế đi đường xa đề phòng gặp chuyện chẳng lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sách tử vi cho thấy, Dậu chính là con giáp đen đủi nhất trong hai ngày cuối tuần. Những người mang mệnh tuổi gà trong hai ngày này tuyệt đối tránh đi xa. Nếu không có việc gấp thì nên hạn chế di chuyển xe máy đề phòng bất trắc xảy ra. Cũng trong hai ngày này, những hiểu lầm, khúc mắc khiến Dậu và một nửa liên tục cự cãi, lời qua tiếng lại khiến tình duyên vô cùng lận đận. Nếu không biết kiểm soát cảm xúc thì việc đường ai nấy đi là điều khó tránh khỏi.

Công việc cũng bị Kiếp Tài ảnh hưởng tiêu cực, dù đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn khó tránh khỏi sai lầm, kết quả thu về tạm ổn chứ chưa thực sự khiến bản mệnh mãn nguyện. Tiểu nhân vận khá vượng, chú ý lời ăn tiếng nói, hành sự thận trọng, điều tiết các mối quan hệ, lấy cương chế nhu ắt thu phục được lòng người.

Sách tử vi cũng căn dặn, tuổi Dậu là một con những con giáp trong hai ngày cuối tuần này tuyệt đối không được tắm ao hồ, sông suối để đề phòng có chuyện bất trắc, chẳng lành xảy ra.

Tuổi Mùi

Hai ngày cuối tuần (14/5-15/5): Những con giáp này tuyệt đối không được tắm ao hồ, sông suối, tử vi nói hạn chế đi đường xa đề phòng gặp chuyện chẳng lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi hai ngày cuối tuần (14/5-15/5) của người tuổi Mùi lâm Kiếp Tài đại vận, có dấu hiệu hao tốn tiền của, phá tài, tài vận có phần kém sắc, chú trọng tích lũy và quản chặt tài chính. Cần chú trọng Chính Tài, Thứ Tài không có lợi, đầu tư có thể thua lỗ.

Phương diện sức khỏe đáng lưu tâm nhất là vấn đề đi lại, nhất là các bạn trẻ. Dịp cuối tuần, nhu cầu đi lại nhiều, phải hết sức thận trọng kẻo xảy ra tai nạn bất ngờ, nguy hiểm tính mạng.

Tình cảm dễ nảy sinh tình trạng “có mới nới cũ”, đào hoa quá vượng sẽ biến thành đào hoa dữ, khiến các mối quan hệ bị phức tạp hóa, gây nhiều phiền phức, muốn thoát ra cũng không được. Đời sống hôn nhân khá hài hòa, hầu như không phát sinh chuyện nghiêm trọng, nhưng giận hờn, mâu thuẫn khó tránh.

Tuổi Tý

Hai ngày cuối tuần (14/5-15/5): Những con giáp này tuyệt đối không được tắm ao hồ, sông suối, tử vi nói hạn chế đi đường xa đề phòng gặp chuyện chẳng lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi hai ngày cuối tuần (14/5-15-5), tuổi Tý chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, lại có Thiên La Địa Võng phá hoại Thọ Nguyên cung, dễ gặp các vấn đề về sức khỏe như tái phát bệnh cũ, họa huyết quang.

Trong hai ngày cuối tuần này, tuổi Tý cần đề phòng tiểu nhân đe dọa, làm ảnh hưởng đến công việc của bản mệnh. Dù nhiều chuyện đã sắp đạt tới mục tiêu, thành công đã ở ngay trước mắt nhưng kẻ tiểu nhân có thể sẽ khiến cho chặng đường ấy trở nên khó khăn hơn. Bản mệnh cũng cần chú ý đề phòng những chuyện thị phi, đồn đoán do kẻ xấu đặt điều, khiến cho uy tín cá nhân giảm sút.

Về sức khỏe, có thể tiềm tàng hung hiểm khi mà có điềm báo cho thấy bản mệnh có thể sẽ gặp tai nạn bất ngờ, gây chấn thương hoặc dẫn đến họa huyết quang, vì thế bản mệnh đi lại nhớ chú ý an toàn, tránh đi một mình khuya khoắt, không lái xe khi đã uống rượu bia.

Sách tử vi cũng căn dặn những người tuổi Tý trong tuần này tuyệt đối không được tắm ao hồ, sông suối để đề phòng có chuyện bất trắc, chẳng lành xảy ra.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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