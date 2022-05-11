Chọn chồng cứ thấy 5 thứ này là 'cao chạy xa bay', nếu vướng vào không đổ vỡ thì cũng khổ cả đời

Tâm linh - Tử vi 11/05/2022 18:01

Theo nhân tướng học, đàn ông đào hoa, hay lăng nhăng thường sở hữu những nét tướng này. Phụ nữ gặp người này thì nên cân nhắc kỹ trước khi chọn lấy làm chồng.

Đôi mắt lộ tam bạch hoặc lộ tứ bạch

Chọn chồng cứ thấy 5 thứ này là 'cao chạy xa bay', nếu vướng vào không đổ vỡ thì cũng khổ cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt lộ tam bạch hoặc tứ bạch có nghĩa là con ngươi của họ có xu hướng hơi ngược lên trên, chúng ta khi nhìn vào mắt họ cứ có cảm giác là mắt họ bị trợn, phần lòng trắng xuất hiện tứ phía nhiều hơn là lòng đen.

Những người đàn ông sở hữu đôi mắt này được coi là tướng hung, tướng ác. Họ sở hữu lối suy nghĩ, tính cách khá cực đoan, họ đa nghi không có niềm tin đối với bất cứ chuyện gì, bất cứ ai.

Họ sẽ vẻ ra cho bạn 1 bức tranh cuộc sống màu hồng nhưng đến cuối cùng anh ta sẽ cho bạn chỉ nhìn thấy mực đen, bởi anh ta là người không biết giữ lời hứa.

Gò má cao và dài

Chọn chồng cứ thấy 5 thứ này là 'cao chạy xa bay', nếu vướng vào không đổ vỡ thì cũng khổ cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhân tướng học nhận định, người có xương gò má nhô cao theo đường ngang khuôn mặt thường có thói bạo lực và lòng thù hận rất nặng.

Họ có tình cách thô lỗ, độc đoán, chỉ muốn người khác làm theo quy tắc của mình. Đối với người bạn đời, họ cũng tỏ rõ cách đối xử như bản thân mình là bề trên và người khác phải nghe lời.

Sống với người đàn ông này, phụ nữ chắc chắn sẽ rơi vào bể khổ. Không chỉ thô bạo, người này còn nói những lời khó nghe khiến chị em dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần.

Lông mày ngắn, môi mỏng

Chọn chồng cứ thấy 5 thứ này là 'cao chạy xa bay', nếu vướng vào không đổ vỡ thì cũng khổ cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người lông mày ngắn, môi mỏng đại biểu cho tính cách trụy lạc, thường dùng lời nói hay ho lừa gạt tình cảm của người khác. Người này vô tình, dám nói không dám làm, lại tham tiền, có thể lừa gạt người khác để chiếm tiện nghi cho mình.

Với đàn ông có tướng này thì tiền quan trọng hơn tình, có thể bán tình cảm lấy tiền mà không hề chớp mắt. Giao du với người khác mục đích chủ yếu là tiền, có tiền là lập tức trở mặt không nhận người thân quen, chọn làm chồng thì chỉ chung hưởng được lúc sung túc vui vẻ còn hoạn nạn khó khăn thì bỏ mặc vợ lại, không thể trông mong dựa dẫm được gì.

Hai mắt không đều, bên to bên nhỏ

Người đàn ông sở hữu hai mắt to nhỏ không đều nhau, lại nhìn nghiêng là người rất ích kỉ, gia trưởng. Họ chỉ biết đến bản thân mình và tập trung cung phụng cho những điều bản thân mình thích.

Tuýp người này dễ khiến phụ nữ mờ mắt vì vẻ sang chảnh, giàu có. Nhưng đừng ai hi vọng có thể bắt họ chi ra dù chỉ một đồng. Đối với người yêu, vì sự hào nhoáng của bản thân mình, họ có thể chi cho bạn một chút. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của người này.

Đến khi kết hôn, bản chất keo kiệt, bủn xỉn, gia trưởng của họ mới bộc lộ rõ ràng. Bạn sẽ không được làm bất cứ việc gì nếu không có sự đồng ý của họ. Việc chi tiêu cho những sinh hoạt chung của gia đình, lo cho con cái họ cũng không hề quan tâm. Họ thường nghe theo sự sắp xếp, sai bảo của bố mẹ. Lấy phải người có nét tướng đàn ông gia trưởng này, bạn xác định phải chịu khổ cả đời.

Mũi quá tẹt, to bè

Chọn chồng cứ thấy 5 thứ này là 'cao chạy xa bay', nếu vướng vào không đổ vỡ thì cũng khổ cả đời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông mũi to và thẳng là tướng người đàn ông giàu sang phú quý. Tuy nhiên, đàn ông sở hữu chiếc mũi to mà tẹt lại là người vô cùng keo kiệt, bủn xỉn, gia trưởng.

Họ luôn che giấu bản chất thật sự của mình bằng một vẻ bề ngoài hiền lành, thật thà, nhưng sự keo kiệt, gia trưởng vốn ăn sâu vào tâm tính họ. Bất kể làm việc gì những người này cũng suy đi tính lại, tính toán thiệt hơn đủ đường rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Khi yêu, tuýp người này rất ít khi mua quà tặng cho bạn gái, dù có dư dả cũng đừng mong họ sẽ tiêu tiền vì bạn, thậm chí khi đã có vợ rồi còn xét nét từng đồng chi tiêu trong gia đình. Bản tính ích kỉ bủn xỉn đã ăn sâu vào trong tâm tính, chỉ gia tăng theo năm tháng chứ không hề giảm đi.

Đàn ông sở hữu tướng mũi tẹt và to có xu hướng thích giữ tiền, quản lý tài chính, chi tiêu trong gia đình. Người phụ nữ nào yêu hay kết hôn với tuýp người này, cuộc sống vô cùng cực khổ.

Đặc biệt với những người phụ nữ không kiếm ra tiền, làm gì cũng phải ngửa tay xin chồng từng đồng từng hào, vừa bị coi thường, lại không có tiếng nói trong gia đình. Đây là những nét tướng vợ chồng không hòa hợp, có kết hồn rồi cũng ly hôn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   đàn ông nhân tướng đàn ông nhân tướng học

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 41 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 41 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng