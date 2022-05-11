Chọn chồng cứ thấy 5 thứ này là 'cao chạy xa bay', nếu vướng vào không đổ vỡ thì cũng khổ cả đời

Những người đàn ông sở hữu đôi mắt này được coi là tướng hung, tướng ác. Họ sở hữu lối suy nghĩ, tính cách khá cực đoan, họ đa nghi không có niềm tin đối với bất cứ chuyện gì, bất cứ ai.

Đôi mắt lộ tam bạch hoặc tứ bạch có nghĩa là con ngươi của họ có xu hướng hơi ngược lên trên, chúng ta khi nhìn vào mắt họ cứ có cảm giác là mắt họ bị trợn, phần lòng trắng xuất hiện tứ phía nhiều hơn là lòng đen.

Nhân tướng học nhận định, người có xương gò má nhô cao theo đường ngang khuôn mặt thường có thói bạo lực và lòng thù hận rất nặng.

Họ sẽ vẻ ra cho bạn 1 bức tranh cuộc sống màu hồng nhưng đến cuối cùng anh ta sẽ cho bạn chỉ nhìn thấy mực đen, bởi anh ta là người không biết giữ lời hứa.

Họ có tình cách thô lỗ, độc đoán, chỉ muốn người khác làm theo quy tắc của mình. Đối với người bạn đời, họ cũng tỏ rõ cách đối xử như bản thân mình là bề trên và người khác phải nghe lời.

Sống với người đàn ông này, phụ nữ chắc chắn sẽ rơi vào bể khổ. Không chỉ thô bạo, người này còn nói những lời khó nghe khiến chị em dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần.

Lông mày ngắn, môi mỏng

Ảnh minh họa: Internet

Người lông mày ngắn, môi mỏng đại biểu cho tính cách trụy lạc, thường dùng lời nói hay ho lừa gạt tình cảm của người khác. Người này vô tình, dám nói không dám làm, lại tham tiền, có thể lừa gạt người khác để chiếm tiện nghi cho mình.

Với đàn ông có tướng này thì tiền quan trọng hơn tình, có thể bán tình cảm lấy tiền mà không hề chớp mắt. Giao du với người khác mục đích chủ yếu là tiền, có tiền là lập tức trở mặt không nhận người thân quen, chọn làm chồng thì chỉ chung hưởng được lúc sung túc vui vẻ còn hoạn nạn khó khăn thì bỏ mặc vợ lại, không thể trông mong dựa dẫm được gì.

Hai mắt không đều, bên to bên nhỏ

Người đàn ông sở hữu hai mắt to nhỏ không đều nhau, lại nhìn nghiêng là người rất ích kỉ, gia trưởng. Họ chỉ biết đến bản thân mình và tập trung cung phụng cho những điều bản thân mình thích.

Tuýp người này dễ khiến phụ nữ mờ mắt vì vẻ sang chảnh, giàu có. Nhưng đừng ai hi vọng có thể bắt họ chi ra dù chỉ một đồng. Đối với người yêu, vì sự hào nhoáng của bản thân mình, họ có thể chi cho bạn một chút. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của người này.

Đến khi kết hôn, bản chất keo kiệt, bủn xỉn, gia trưởng của họ mới bộc lộ rõ ràng. Bạn sẽ không được làm bất cứ việc gì nếu không có sự đồng ý của họ. Việc chi tiêu cho những sinh hoạt chung của gia đình, lo cho con cái họ cũng không hề quan tâm. Họ thường nghe theo sự sắp xếp, sai bảo của bố mẹ. Lấy phải người có nét tướng đàn ông gia trưởng này, bạn xác định phải chịu khổ cả đời.

Mũi quá tẹt, to bè

Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông mũi to và thẳng là tướng người đàn ông giàu sang phú quý. Tuy nhiên, đàn ông sở hữu chiếc mũi to mà tẹt lại là người vô cùng keo kiệt, bủn xỉn, gia trưởng.

Họ luôn che giấu bản chất thật sự của mình bằng một vẻ bề ngoài hiền lành, thật thà, nhưng sự keo kiệt, gia trưởng vốn ăn sâu vào tâm tính họ. Bất kể làm việc gì những người này cũng suy đi tính lại, tính toán thiệt hơn đủ đường rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Khi yêu, tuýp người này rất ít khi mua quà tặng cho bạn gái, dù có dư dả cũng đừng mong họ sẽ tiêu tiền vì bạn, thậm chí khi đã có vợ rồi còn xét nét từng đồng chi tiêu trong gia đình. Bản tính ích kỉ bủn xỉn đã ăn sâu vào trong tâm tính, chỉ gia tăng theo năm tháng chứ không hề giảm đi.

Đàn ông sở hữu tướng mũi tẹt và to có xu hướng thích giữ tiền, quản lý tài chính, chi tiêu trong gia đình. Người phụ nữ nào yêu hay kết hôn với tuýp người này, cuộc sống vô cùng cực khổ.

Đặc biệt với những người phụ nữ không kiếm ra tiền, làm gì cũng phải ngửa tay xin chồng từng đồng từng hào, vừa bị coi thường, lại không có tiếng nói trong gia đình. Đây là những nét tướng vợ chồng không hòa hợp, có kết hồn rồi cũng ly hôn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.