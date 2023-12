Giáng Sinh 2022, THẦN TÀI gõ cửa: 3 con giáp phúc lộc song toàn, ngồi im tiền tự vào túi

Người tuổi Thìn nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh, giỏi giao tiếp, khéo ứng xử nên được nhiều người yêu mến do đó vô cùng thuận lợi trong cuộc sống.

Tuổi Tị

Tuổi Tị là con giáp phát tài mùa Giáng Sinh, song bạn nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Muốn làm giàu, bạn phải nhanh chóng phát hiện ra cơ hội đang vụt qua trước mắt.

Vào Giáng Sinh, người làm công ăn lương sẽ có nhiều may mắn, vì thế bản mệnh đừng nên chểnh mảng bởi đây là thời điểm để bạn kịp đổi vận trước khi năm mới đến. Cấp trên sẽ phân công cho bạn những công việc phù hợp để khẳng định bản thân hoặc kiếm về được nhiều tiền hoa hồng đấy.Trong khi đó, người làm kinh doanh nên nhập thêm hàng mới, không nên chần chừ do dự kẻo vận may sẽ rơi vào tay người khác.

Bạn vốn là người có duyên làm ăn nên tình hình bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Chỉ cần bạn chăm cày cuốc thì trời sẽ không phụ lòng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp lắm phúc, nhiều lộc. Họ thường được sinh ra trong gia đình quyền quý, phúc lộc đủ đầy. Từ nhỏ, họ đã không phải lo lắng đến cơm ăn, áo mặc.

Con giáp tuổi này trọng nghĩa khinh tài, không mù quáng hành động vì đồng tiền. Do đó, họ không bị ràng buộc hay phụ thuộc quá nhiều bởi đồng tiền.

Điều quan trọng nhất là con giáp này nhiều phúc lộc. Họ được trời ban cho sức khỏe dồi dào, nhân duyên hài hòa.

Khi trưởng thành, họ thường may mắn tìm được công việc ổn định, kết hôn với người chồng/vợ giỏi giang, tương xứng với mình. Trong cuộc đời, họ có cả trai lẫn gái, con cái họ đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Vào Giáng Sinh sẽ may mắn đối với người tuổi Hợi. Người làm kinh doanh sẽ có thêm mối làm ăn mới. Trong khi người làm công ăn lương cũng được giao thêm những dự án, trọng trách trong công việc.

Đây cũng là năm gia đình họ luôn thuận hòa, con cái khỏe mạnh, không ốm đau. Có gia đình hạnh phúc, người tuổi Hợi có thêm tinh thần, động lực để phấn đấu sự nghiệp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.