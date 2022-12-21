Tử vi ngày 21/12/2022 của 12 con giáp: Thần Tài hết mực yêu thương, Thìn có lộc làm giàu, Ngọ cẩn thận thị phi

Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, số mệnh của sự giàu có và quyền lực. Trong suốt cuộc đời, Thìn luôn gặp nhiều may mắn, đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ và dù làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào thì bạn cũng dễ thành công và kiếm tiền hơn so với những người mệnh khác.

Bỏ lại những ngày thăng trầm và biến cố, những người tuổi Thìn sẽ có một ngày tốt đẹp hơn với nhiều bước tiến trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống. Thìn được Thần Tài chiếu cố hết mực, lại được quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp phải khó khăn gì cũng nhanh chóng giải quyết êm đẹp.

Mặc dù trong ngày đầu tuần, Thìn có thể gặp phải một số khó khăn, thử thách nhưng chỉ cần bạn kiên trì thì chắc chắn đó không phải là trở ngại lớn. Vào hôm nay 21/12, mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn, Thìn có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Túi tiền của Thìn rủng rỉnh, bởi ngoài công việc chính, bạn còn có thể kiếm tiền tiền từ nghề tay trái.

Tuổi Hợi

Hợi tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh phi thường, khí chất hào sảng. Dù không có xuất phát điểm tốt nhưng lại rất nỗ lực làm lụng đổi đời. Con giáp này sẵn sàng đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm việc kiếm tiền.

Vào hôm nay 21/12, những điềm lành sẽ đến với tuổi Hợi, nhất là về đường tài lộc. Đây là thời điểm cực vượng đối với con giáp này, mọi khó khăn đã được quý nhân hóa giải, Hợi hãy sẵn sàng đón tài lộc triền miên.

Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với con giáp này trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp chắc chắn sẽ có một cuộc sống nở hoa, viên mãn.

Tuổi Ngọ

Thiên Quan đem tới nhiều điều phiền phức cho người tuổi Ngọ. Dù đã rất cố gắng nhưng bạn vẫn vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên, thậm chí là bị kẻ tiểu nhân gây khó dễ, khiến công việc gặp nhiều khó khăn.

Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn chớ nên dễ dàng kích động vì những lời nói gần nói xa của người khác. “Cây ngay không sợ chết đứng”, hãy tập trung làm việc và dùng sự thực để chứng minh năng lực của bản thân mình.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.