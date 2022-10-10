Gà gáy sang canh, sau đêm nay (10/10 dương lịch): Thần Tài mở kho lương thực, 3 con giáp chẳng lo túng thiếu, đón nhiều hỷ tín, tình duyên thăng hoa, kiếm được bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 16:06

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi này, mọi sự thăng tiến, cuộc sống như ý, phát tài không ngừng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn được biết đến với tính cách ngay thẳng, tốt bụng, biết cách cư xử. Họ cũng là người sống có nguyên tắc và tận tâm. Người tuổi Mão tính tình bộc trực, cởi mở, có sao, nói vậy. Họ không thích giấu giếm điều gì trong lòng.

Hơn nữa, bản chất người tuổi này là những người rất lạc quan, tích cực nên có thể truyền cảm hứng cho những người khác.

Một điều quan trọng nữa, người tuổi Mão là người biết giữ chữ tín. Dù thế nào đi nữa, một khi đã hứa là họ sẽ làm, không làm mất lòng tin của người khác.

Gà gáy sang canh, sau đêm nay (10/10 dương lịch): Thần Tài mở kho lương thực, 3 con giáp chẳng lo túng thiếu, đón nhiều hỷ tín, tình duyên thăng hoa, kiếm được bộn tiền - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn được biết đến với tính cách ngay thẳng, tốt bụng, biết cách cư xử. Ảnh minh họa: Internet

Sau đêm nay (10/10 dương lịch), tài vận của người tuổi Mão cực vượng, sự nghiệp của họ từng bước lên hương không ngờ. Được quý nhân phù trợ, con giáp này có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới, một công việc làm thêm hoặc một nghề tay trái phù hợp với họ.

Người tuổi Mão với tâm thái tích cực và sự nỗ lực hết mình sẽ đạt được thành công mới trong sự nghiệp. Nhờ các mối quan hệ, người làm kinh doanh cũng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, doanh thu nhờ đó cũng tăng vọt so với tháng trước.

Tuổi Thìn

Sau đêm nay (10/10 dương lịch), tuổi Thìn được quý nhân chào đón, thần may mắn chăm sóc. Dù làm gì, con giáp này cũng có thể dễ dàng thành công hơn, nhận về nhiều tiền của. Tử vi dự báo rằng Thìn nhận được lộc trời ban, cát tinh che chở nên sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Con giáp này được nhiều người kính nể, công việc hanh thông. Lộc kim tiền sẽ chủ động đến với tuổi Thìn, giúp con giáp này có cuộc sống sung túc hơn.

Gà gáy sang canh, sau đêm nay (10/10 dương lịch): Thần Tài mở kho lương thực, 3 con giáp chẳng lo túng thiếu, đón nhiều hỷ tín, tình duyên thăng hoa, kiếm được bộn tiền - Ảnh 2
Sau đêm nay (10/10 dương lịch), tuổi Thìn được quý nhân chào đón, thần may mắn chăm sóc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ bề ngoài điềm đạm, kín tiếng nhưng thực chất họ rất lý trí, có tính toán, cân nhắc rõ ràng. Người tuổi này tâm huyết và nhiệt tình trong công việc.

Khi đã quyết định làm việc gì, họ thường cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu chứ không dễ dàng nản lòng nhụt chí. Người tuổi Tỵ mới vào nghề có chút vất vả. Nhưng càng về sau họ càng có kinh nghiệm, đường tài lộc vượng phát.

Sau đêm nay (10/10 dương lịch), con giáp tuổi Tỵ gặp may mắn về tài lộc. Trong công việc, họ có thể vận dụng trí thông minh, liên tục phát huy tài năng để đạt thành tích tốt. Con giáp tuổi này trước kia còn nợ nần, gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ.

Người làm công ăn lương được cấp trên tạo cơ hội để thể hiện tài năng, kiếm thêm thu nhập. Những người đầu tư kinh doanh cũng bắt đầu sinh lãi, sinh lời. Nỗ lực của con giáp này trong công việc sẽ được thừa nhận. Người tuổi này càng làm việc càng có cơ hội phát tài, không lo nghĩ về tiền bạc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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