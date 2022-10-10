Đúng 10 ngày tới (11/10 -20/10), con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân soi đường dẫn lối, tài lộc vượng phát, vận may tăng lên. Con giáp này được Thần Tài ưu ái, làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, nhận nhiều tin vui. Người nào làm công ăn lương cũng vượng đường thăng tiến, công danh xuôi thuận. Sắp tới, con giáp này được dự báo sẽ bận rộn với với công việc, dự án nhiều hơn, thời gian làm thêm giờ cũng nhiều hơn để bắt kịp tiến độ.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đa phần đều hào phóng, bộc trực, được lòng mọi người. Con giáp này đa phần đều thật thà, chân chất, không thích thảo mai, xu nịnh. Họ quan tâm đến người khác và sống có trách nhiệm với gia đình.

Đúng 10 ngày tới (11/10 -20/10), Dậu có cát tinh chiếu mệnh nên trải qua những ngày đầy may mắn. Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy tuổi Dậu đang đi đúng đường. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, kiên trì thì tình hình tương lai rất đáng mong đợi. Con giáp này còn tự nhiên đón một khoản tiền trên trời rơi xuống, đúng nghĩa trúng số độc đắc phát tài.

Đúng 10 ngày tới (11/10 -20/10), Dậu có cát tinh chiếu mệnh nên trải qua những ngày đầy may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân có thể mang đến cơ hội phát tài bất ngờ cho tuổi Dậu. Tài lộc đến bất ngờ, bản mệnh không nên hoang phí. Những khoản tiền nhận được đều cần chi tiêu hợp lý, nếu không sẽ rơi vào cảnh "của thiên trả địa", nghèo vẫn hoàn nghèo.

Tuổi Tỵ

Đúng 10 ngày tới (11/10 -20/10) vận trình người tuổi Tỵ vô cùng may mắn, quý bạn được cát linh chiếu mệnh nên việc làm ăn kinh doanh thuận lợi. Tiền bạc về tay không ít.

Ngày này chuyện tình cảm cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình, hãy mở lòng và gặp gỡ nhiều hơn nhé!

Tam Hợp xuất hiện mang tới cho người tuổi Tỵ làm việc hiệu quả, vạn sự thuận buồm xuôi gió. Cát khí che chở báo nhiều tin vui về đường tài lộc, nhất là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ mua may bán đắt, thu về lợi nhuận cao.

Ngày này Chính Ấn tương trợ cho những người đang ở vị trí lãnh đạo có những quyết định sáng suốt. Những ai đang là nhân viên đừng nản chí, hãy tiếp tục học tập và cải thiện kỹ năng của mình sẽ sớm nhận được tin vui thăng tiến trong thời gian tới.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm