Sau hôm nay (15/9 âm lịch), ba con giáp xoá sạch vận đen, thoát nghèo đỡ khổ, gặt hái may mắn và thành công, tiền tiêu thả ga, tài vận chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 09:34

Tử vi 12 con giáp cho hay, sau hôm nay (15/9 âm lịch) thời vận thay đổi 3 con giáp có cơ hội gặt hái may mắn và thành công, cuộc sống thăng hoa hơn người.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trời sinh đã mang phúc khí, mệnh cách phú quý hơn người, Thần Tài ưu ái, cả đời luôn được hưởng nhiều điều may mắn, thuận lợi hơn hẳn những con giáp khác.

Tử vi học cho hay, sau hôm nay (15/9 âm lịch), tuổi Thìn sẽ may mắn hơn người. Kể từ đây, nếu là người kinh doanh thì lộc lá đến tới tấp, còn nếu làm công ăn lương thì khả năng lớn thăng quan tiến chức, lương tăng gấp đôi gấp ba.

Không chỉ vậy, nếu tuổi Thìn là người độc thân thì sẽ đào hoa rực rỡ, tìm được ý trung nhân, tình yêu thăng hoa rực rỡ.

Sau hôm nay (15/9 âm lịch), ba con giáp xoá sạch vận đen, thoát nghèo đỡ khổ, gặt hái may mắn và thành công, tiền tiêu thả ga, tài vận chất cao như núi - Ảnh 1
Tử vi học cho hay, sau hôm nay (15/9 âm lịch), tuổi Thìn sẽ may mắn hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, Thìn được Thần Tài chiếu cố, được quý nhân phù trợ, của cải ập đến, làm việc gì cũng hanh thông, tài lộc như ý, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội là được.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thông minh, nhanh trí, giỏi ăn nói, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, tháo vát. Không những thế, con giáp này còn có tài hùng biện, giỏi thuyết phục người khác làm theo ý mình. Thời trẻ, sự nghiệp của họ khá lận đận do thiếu kinh nghiệm, lại không được người khác nâng đỡ.

Sau hôm nay (15/9 âm lịch), sự nghiệp của họ dần ổn đinh, vững vàng. Con giáp này có thể tập trung phát triển sự nghiệp của bản thân. Họ đạt được những kết quả nổi bật, đáng khích lệ và bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp.

Sau hôm nay (15/9 âm lịch), ba con giáp xoá sạch vận đen, thoát nghèo đỡ khổ, gặt hái may mắn và thành công, tiền tiêu thả ga, tài vận chất cao như núi - Ảnh 2
Sau hôm nay (15/9 âm lịch), sự nghiệp của họ dần ổn đinh, vững vàng. Con giáp này có thể tập trung phát triển sự nghiệp của bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Họ ngày càng trưởng thành, thận trọng trong hơn trong cách cư xử, trong mỗi quyết định của bản thân. Sau hôm nay (15/9 âm lịch), họ có cơ hội kiếm được khối tài sản lớn, có cuộc sống sung túc hơn trước, ai cũng ganh tỵ.

Tuổi Tý

Khác với nhiều con giáp, thời gian qua tuổi Tý gặp khá nhiều khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Mọi thứ với tuổi Tý đều không ổn định và thất thường. Nhưng sau hôm nay (15/9 âm lịch), Tý có quyền chờ đợi vận may đến với mình.

Dự báo, Tý sẽ giải quyết được mọi khủng hoảng về tài chính nhờ Thần Tài theo gót. Nhìn chung, tuổi Tý làm gì cũng suôn sẻ, tài khoản tăng lên từng tháng. Tý có thể thay đổi cuộc sống một cách ngoạn mục, từ giờ trở đi sẽ có tiền của để trang trải mọi thứ và tận hưởng cuộc sống thoải mái sung túc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày tới (10/10 - 11/10), Thần Tài phán chuẩn, 3 con giáp trúng số độc đắc, vươn lên giàu sụ, may mắn tột đỉnh, rủng rỉnh sắm túi đựng vàng

Đúng 2 ngày tới (10/10 - 11/10), Thần Tài phán chuẩn, 3 con giáp trúng số độc đắc, vươn lên giàu sụ, may mắn tột đỉnh, rủng rỉnh sắm túi đựng vàng

Thần Tài chỉ điểm cho 3 con giáp may mắn không ai cản nổi, vận mệnh thăng hoa có 1 không 2, cuộc sống thay đổi chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 43 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 43 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà