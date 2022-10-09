Đúng 2 ngày tới (10/10 - 11/10), Thần Tài phán chuẩn, 3 con giáp trúng số độc đắc, vươn lên giàu sụ, may mắn tột đỉnh, rủng rỉnh sắm túi đựng vàng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 22:59

Thần Tài chỉ điểm cho 3 con giáp may mắn không ai cản nổi, vận mệnh thăng hoa có 1 không 2, cuộc sống thay đổi chóng mặt.

Tuổi Thân

Nhờ được trời phật phù hộ, bề trên thương yêu đúng 2 ngày tới (10/10 - 11/10), Thân chẳng gặp phải bất cứ một vận hạn nào.

Thậm chí, con giáp này may mắn đến mức công việc hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Không chỉ khẳng định được vị thế của mình, số dư trong tài khoản của con giáp này cũng tăng vùn vụt mỗi ngày.

Đúng 2 ngày tới (10/10 - 11/10), Thần Tài phán chuẩn, 3 con giáp trúng số độc đắc, vươn lên giàu sụ, may mắn tột đỉnh, rủng rỉnh sắm túi đựng vàng - Ảnh 1
Con giáp Thân vận trình đuổi bắt may mắn và hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Thân sẽ tha hồ tận hưởng tiền tài phủ phê, vàng dát đầy người, gia đình hạnh phúc an nhàn không ai sánh kịp.

Tuổi Sửu

Đúng 2 ngày tới (10/10 - 11/10), nhờ khôn khéo, thông minh lại có dư sức sáng tạo, nhìn xa trông rộng nên Sửu gặt hái được rất nhiều thành công, tiền của ập vào nhà ào ào như thác đổ.

Sửu thông minh, nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe và hai ngày tới bạn được cấp trên khen ngợi hết lời. Mang việc về nhà nhưng bạn không bao giờ khiến hiệu quả giảm đi mà còn năng suất hơn, hoàn thành nhanh chóng.

Đúng 2 ngày tới (10/10 - 11/10), Thần Tài phán chuẩn, 3 con giáp trúng số độc đắc, vươn lên giàu sụ, may mắn tột đỉnh, rủng rỉnh sắm túi đựng vàng - Ảnh 2
Con giáp Sửu vận may không ai sánh bằng. Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thực sự yêu mến công việc này thì phải cống hiến hơn nữa, sẽ có được nhiều điều mới mẻ cho bạn và có thể sẽ được thăng quan tiến chức. Cố gắng khẳng định bản thân bằng những dự án mới chứ đừng cứ đi mãi lối mòn nhé.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có một tuần bình yên, chỉ ngồi chơi xơi nước đón nhận thành quả mà bạn đã có công xây đắp từ trước đó. Con giáp này rất hợp công việc kinh doanh đúng 2 ngày tới (10/10 - 11/10), đơn hàng về ầm ầm, đúng là chỉ có ngồi nhà đếm tiền thôi đó.

Chuyện tình cảm của bạn cũng hết sức hanh thông, người ấy đã cảm kích tấm lòng và sự kiên trì của bạn nên cuối cùng cũng quyết định bật đèn xanh. Với niềm vui này thì động lực làm việc của bạn còn lên cao gấp bội, tiền lại cứ thế vào túi ào ào.

Nhìn chung tuổi Dậu có vận số hanh thông, gặp nhiều cơ hội để thăng tiến. Con giáp này mưu sự dễ thành, đạt được những thành tựu vượt trội trong công việc.

Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vấn đến đời sống tinh thần của tuổi Dậu đều có sự thăng tiến mới. Bản mệnh không quá tham vọng nhưng càng về cuối năm càng đón nhận nhiều cơ hội phát tài, có khả năng đổi đời nhanh chóng. Được quý nhân chào đón, thần may mắn chăm sóc. Dù làm gì, con giáp này cũng có thể dễ dàng thành công hơn, nhận về nhiều tiền của.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp giàu con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 16 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 16 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà