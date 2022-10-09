Thậm chí, con giáp này may mắn đến mức công việc hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Không chỉ khẳng định được vị thế của mình, số dư trong tài khoản của con giáp này cũng tăng vùn vụt mỗi ngày.

Nhờ được trời phật phù hộ, bề trên thương yêu đúng 2 ngày tới (10/10 - 11/10), Thân chẳng gặp phải bất cứ một vận hạn nào.

Đúng 2 ngày tới (10/10 - 11/10), nhờ khôn khéo, thông minh lại có dư sức sáng tạo, nhìn xa trông rộng nên Sửu gặt hái được rất nhiều thành công, tiền của ập vào nhà ào ào như thác đổ.

Sửu thông minh, nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe và hai ngày tới bạn được cấp trên khen ngợi hết lời. Mang việc về nhà nhưng bạn không bao giờ khiến hiệu quả giảm đi mà còn năng suất hơn, hoàn thành nhanh chóng.

Con giáp Sửu vận may không ai sánh bằng. Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thực sự yêu mến công việc này thì phải cống hiến hơn nữa, sẽ có được nhiều điều mới mẻ cho bạn và có thể sẽ được thăng quan tiến chức. Cố gắng khẳng định bản thân bằng những dự án mới chứ đừng cứ đi mãi lối mòn nhé.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có một tuần bình yên, chỉ ngồi chơi xơi nước đón nhận thành quả mà bạn đã có công xây đắp từ trước đó. Con giáp này rất hợp công việc kinh doanh đúng 2 ngày tới (10/10 - 11/10), đơn hàng về ầm ầm, đúng là chỉ có ngồi nhà đếm tiền thôi đó.

Chuyện tình cảm của bạn cũng hết sức hanh thông, người ấy đã cảm kích tấm lòng và sự kiên trì của bạn nên cuối cùng cũng quyết định bật đèn xanh. Với niềm vui này thì động lực làm việc của bạn còn lên cao gấp bội, tiền lại cứ thế vào túi ào ào.

Nhìn chung tuổi Dậu có vận số hanh thông, gặp nhiều cơ hội để thăng tiến. Con giáp này mưu sự dễ thành, đạt được những thành tựu vượt trội trong công việc.

Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vấn đến đời sống tinh thần của tuổi Dậu đều có sự thăng tiến mới. Bản mệnh không quá tham vọng nhưng càng về cuối năm càng đón nhận nhiều cơ hội phát tài, có khả năng đổi đời nhanh chóng. Được quý nhân chào đón, thần may mắn chăm sóc. Dù làm gì, con giáp này cũng có thể dễ dàng thành công hơn, nhận về nhiều tiền của.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm