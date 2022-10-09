Tử vi tuần mới (10/10 - 16/10), trúng số độc đắc 100 TỶ, 3 con giáp gặt hái mọi thành công, tương lai phía trước trải đầy hoa hồng, làm giàu không khó

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 20:58

Tử vi tuần mới (10/10 - 16/10) cho hay, 3 con giáp không giàu cũng hên, tương lai gặt hái nhiều thành công.

Tuổi Sửu

Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu cũng có những khởi sắc trong tuần mới (10/10 - 16/10) này. Bên cạnh nguồn thu chính ổn định, nguồn thu phụ cũng tăng tiến nhanh chóng.

Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng vọt đạt mức kỳ vọng, có dấu hiệu phát triển, đáng để duy trì và phấn đấu.

Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Những may mắn đến khiến con giáp này có thể chạm ngõ vào vé số độc đắc.

Tử vi tuần mới (10/10 - 16/10), trúng số độc đắc 100 TỶ, 3 con giáp gặt hái mọi thành công, tương lai phía trước trải đầy hoa hồng, làm giàu không khó - Ảnh 1
Con giáp Sửu vận trình may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ rất tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Họ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Với tính cách hòa đồng và khéo léo trong giao tiếp, người tuổi này thường được người yêu kẻ mến, trời sinh mang nhiều phúc khí.

Thêm vào đó, người tuổi Tỵ rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công. Tử vi tuần mới (10/10 - 16/10), tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay.

Tử vi tuần mới (10/10 - 16/10), trúng số độc đắc 100 TỶ, 3 con giáp gặt hái mọi thành công, tương lai phía trước trải đầy hoa hồng, làm giàu không khó - Ảnh 2
Tuổi Tỵ như ý cát tường, vận may gọi tên. Ảnh minh họa: Internet

Những bạn sinh nhằm tuổi con Rắn sẽ gặp được rất nhiều điều tốt lành. Công việc của bạn ngày càng phát triển rực rỡ, hanh thông và thuận lợi. Chưa dừng lại ở đó bạn còn có cơ hội gặp và học hỏi được những kinh nghiệm quý báu vô giá từ những chuyên gia trong ngành, điều này khiến con đường công danh của bạn ngày càng thênh thang và rộng mở hơn.

Tuổi Ngọ

Túi tiền của bạn cũng luôn rủng rỉnh và dư giả tử vi tuần mới (10/10 - 16/10) dù bạn có chi tiêu nhiều đến đâu thì các khoản thu nhập sẽ liên tục lấp đầy hầu bao và bù đắp cho những khoản thiếu hụt ấy. Cuộc sống của bạn sẽ chỉ có những điều ngọt ngào và hạnh phúc vây quanh, mỗi phút giây quây quần bên gia đình và bạn bè sẽ đem lại cho bạn nguồn năng lượng tích cực để chinh phục thêm nhiều đỉnh cao mới trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Người tuổi Ngọ cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc gì cũng chu đáo và luôn có trách nhiệm cao trong công việc. Tử vi tuần mới (10/10 - 16/10) do có Hồng Loan Tinh nhập mệnh nên vận đào hoa khởi sắc, con giáp này có thể tìm kiếm được tình yêu đích thực của cuộc đời. Ngoài ra, trong công việc con giáp này cũng vô cùng may mắn, mọi việc diễn ra theo đúng dự định, công việc hoàn thành xuất sắc nên được cấp trên trọng dụng và được cất nhắc lên vị trí công việc cao hơn với nguồn thu nhập dồi dào.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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