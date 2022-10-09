3 con giáp sẽ thoát nghèo thành công trong 10 ngày tới (10/10 - 19/10): Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài, chẳng mấy chốc mà tiền bạc đầy két

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 18:05

Tử vi cho biết, thời gian tới, 3 con giáp có cuộc sống may mắn, vận trình thăng hoa đầy may mắn.

Tuổi Tỵ

10 ngày tới (10/10 - 19/10), vận trình sáng nhất của bạn chính là vận trình tài lộc. Bạn nhận được nguồn thu lớn từ nghề chính và phụ. Cùng với đó, công việc của bạn cũng trở nên suôn sẻ, có cơ hội, lộ trình thăng tiến rõ ràng, con giáp nên biết nắm bắt cơ hội trong thời gian tới.

Có quý nhân phù trợ bạn có thể dựa vào chính bản thân để đạt được thành công ngoài sức mong đợi trong vận trình công nghiệp, sự nghiệp. Tiền tài cũng thuận theo công việc, do vậy, bạn có thể thu được tiền bạc trong khoảng thời gian tới, sự sung túc của bạn khiến nhiều người ghen tị.

3 con giáp sẽ thoát nghèo thành công trong 10 ngày tới (10/10 - 19/10): Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài, chẳng mấy chốc mà tiền bạc đầy két - Ảnh 1
Con giáp Tỵ thành công và may mắn hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm cũng vô cùng khởi sắc. Người độc thân có vượng đào hoa, dễ tìm thấy bến đỗ lý tưởng cho bản thân mình. Người có gia đình cũng êm ấm do bạn cùng người ấy có sự chia sẻ lẫn nhau, tạo nên một cuộc hôn nhân êm ấm.

Tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, 10 ngày tới (10/10 - 19/10) vượng Kim, do đó sẽ đem lại nguồn sức mạnh mới cho tuổi Tý, giúp họ vượt qua nhiều thử thách, gặt hái những thành công vang dội trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, tháng 9 âm lịch này là 1 trong những thời điểm thuận lợi nhất trong năm của những người tuổi Tý. Được cát tinh Quốc Ấn chiếu rọi, tuổi Tý đang trên đà phát triển, nguồn lực dồi dào giúp họ làm gì cũng dễ dàng, bao gồm cả việc đầu tư.

Đặc biệt, tuổi Tý lại vốn thông minh, nhanh nhạy, khả năng quản lý tài chính tốt, biết tiêu những gì cần tiêu, tiết kiệm những gì nên tiết kiệm, nên có thể nói từ giờ đến cuối năm, họ sẽ đón nhận nhiều tin vui, cuộc sống luôn sung túc, dư dả.

3 con giáp sẽ thoát nghèo thành công trong 10 ngày tới (10/10 - 19/10): Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài, chẳng mấy chốc mà tiền bạc đầy két - Ảnh 2
Con giáp Tỵ giành mọi vận may. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu trước đó gặp chuyện không may mắn, thì vận may này dường như sẽ chuyển đến những thời gian này. Được quý nhân trợ giúp, sự nghiệp của họ sẽ có những biến chuyển tích cực, thu nhập tăng ổn định từ những hạng mục đầu tư khôn ngoan.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhanh trí, giỏi ăn nói, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, tháo vát. Không những thế, con giáp này còn có tài hùng biện, giỏi thuyết phục người khác làm theo ý mình. Trước đó, sự nghiệp của họ khá lận đận do thiếu kinh nghiệm, lại không được người khác nâng đỡ.

10 ngày tới (10/10 - 19/10), sự nghiệp của họ có những dấu ấn đáng kể, thậm chí ổn đinh hơn bao giờ hết. Con giáp này có thể tập trung phát triển sự nghiệp của bản thân. Họ đạt được những kết quả nổi bật, đáng khích lệ và bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp.

Họ ngày càng trưởng thành, thận trọng trong hơn trong cách cư xử, trong mỗi quyết định của bản thân. Họ kiếm được khối tài sản lớn, có cuộc sống sung túc hơn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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