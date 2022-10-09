Đúng 4h chiều nay (10/10), Phật tổ báo mộng, 3 con giáp phát tài, sẵn sàng bước sang trang mới cuộc đời, từ tiền đến tình đều thắm như son, nghèo mấy cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 16:06

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 4h chiều nay (10/10), vận mệnh trải chiếu vàng giúp 3 con giáp gặt hái thành công như ý, cuộc sống thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sẽ có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp đúng 4h chiều mai (10/10). Bạn được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế.

Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản mệnh không chỉ được thưởng nóng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương. Có thể nói với đầu óc minh mẫn, tuổi Thìn có thể mở lối đi riêng khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Đúng 4h chiều nay (10/10), Phật tổ báo mộng, 3 con giáp phát tài, sẵn sàng bước sang trang mới cuộc đời, từ tiền đến tình đều thắm như son, nghèo mấy cũng giàu - Ảnh 1
Con giáp Ngọ thăng tiến vượt bậc. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trở nên thịnh vượng với tuổi Ngọ, chẳng mấy chốc họ trở nên giàu có. Tiền không chỉ về đầy túi, tuổi Ngọ còn gặp nhiều bất ngờ khi đào hoa nở rộ.

Tuổi Dần

Đúng 4h chiều mai (10/10) sẽ có nhiều thay đổi đối với tuổi Dần theo chiều hướng tích cực. Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Dần sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng. Ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông.

Đúng 4h chiều nay (10/10), Phật tổ báo mộng, 3 con giáp phát tài, sẵn sàng bước sang trang mới cuộc đời, từ tiền đến tình đều thắm như son, nghèo mấy cũng giàu - Ảnh 2
Con giáp Dần tài vận giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

Là một trong 3 con giáp được dự đoán cơ hội bùng nổ tài lộc và mang nhiều may mắn, vận khí của tuổi Dần sẽ thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. Theo tử vi, từ giờ tới cuối năm, con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Tuất từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất vô tư. Trước đó, họ đã phải chịu áp lực rất lớn trong cuộc sống, khiến tinh thần của họ không được tốt.

Đúng 4h chiều mai (10/10), con giáp tuổi Tuất đã có thể cảm nhận được vận may của mình đã bắt đầu khởi sắc.

Trong năm nay, họ không ngừng nâng cao năng lực của bản thân, mạnh dạn đưa ra 1 số ý tưởng và đạt được nguyện vọng ngay trong đầu năm. Tuất tiếp tục khai thác tiềm năng của bản thân, không ngừng nâng cao các yêu cầu và tiêu chuẩn của mình trong quá trình hợp tác với những người khác.

Điều này cho phép họ nhanh chóng tìm kiếm một số cơ hội phát triển mới, sự nghiệp đương nhiên ngày càng tốt hơn. Con giáp này có rất nhiều dư địa để phát triển trong tương lai và nhanh chóng đạt được mục tiêu đã định.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (10/10 – 16/10) dự báo 3 con giáp may mắn nhất: Tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên suôn sẻ, gia đạo ấm êm, làm gì cũng phát, thuận lợi đủ đường

Tử vi tuần mới (10/10 – 16/10) dự báo 3 con giáp may mắn nhất: Tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên suôn sẻ, gia đạo ấm êm, làm gì cũng phát, thuận lợi đủ đường

Tử vi tuần mới (10/10 – 16/10) 3 con giáp được dự báo vận trình suôn sẻ, cuộc sống giàu sang phú quý không ai bằng.

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