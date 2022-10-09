Tử vi tuần mới (10/10 – 16/10) dự báo 3 con giáp may mắn nhất: Tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên suôn sẻ, gia đạo ấm êm, làm gì cũng phát, thuận lợi đủ đường

Con giáp tuổi Tuất luôn giữ vững niềm tin và làm việc chăm chỉ. Ngày thường, họ cũng không thiếu làm việc thiện, cộng với vận may nở rộ, họ nhận được phần thưởng dồi dào.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tuất có đầu óc tinh tế, thông minh. Tử vi tuần mới (10/10 – 16/10) là cơ hội rất tốt để họ phát triển, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, cuộc sống cũng đỡ áp lực hơn.

Trong khi đó, tuần mới chỉ rõ, tình duyên của họ thăng hoa vượt bậc, từ vận đào hoa được nhiều người để ý đế mối tình gắn kết bền chặt lâu dài, con giáp này sẽ được cha mẹ yêu thương và giúp đỡ nhiều hơn.

Hiệu suất làm việc của con giáp này cũng rất bắt mắt, thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và các quý nhân. Nhờ đó, họ được đề bạt, thăng chức, tăng lương, tiếp tục leo lên những đỉnh cao mới.

Tuổi Sửu

Thoát khỏi tam tai một cách ngoạn mục, tử vi tuần mới (10/10 – 16/10) vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Con giáp Sửu đầy may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình duyên, lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân, nhất là từ thời điểm này trở đi.

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà thường rất có duyên trong đối nhân xử thế. Trong mắt các nhà lãnh đạo, bạn cũng là người rất có năng lực, đầu óc rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi và có ngoại hình nổi bật.

Tử vi tuần mới (10/10 – 16/10), bạn đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước.

Trong công việc, người tuổi Dậu không cần nhờ vả ai khác nữa. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt. Tình duyên may mắn như hoa nở. Trong khi đó, công việc ổn định thì mọi chuyện tự khắc sẽ hanh thông, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung sướng, phú quý không thiếu. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn nhất định công thành danh toại.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm