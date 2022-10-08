Trúng số độc đắc đúng ngày mai (chủ Nhật, 9.10.2022): 3 con giáp kiếp tài bao bọc, Quý nhân trợ mệnh, gánh vàng còng lưng, tiền về đầy két, tiêu pha xả láng cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 22:54

Tử vi những con giáp may mắn cho thấy đúng ngày mai (chủ Nhật, 9.10.2022), 3 con giáp chuẩn bị vận trình đỏ như son, cuộc sống thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Tý

Theo tử vi, đúng 3 giờ sáng mai (9/10) người tuổi Tý sẽ nhận được nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tốt lành. Họ sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mình đề ra. Nếu trước đó tuổi Tý gặp phải nhiều khó khăn thì thời gian tới, họ sẽ vượt qua nhanh chóng.

Đúng 3 giờ sáng mai (9/10), những chú chuột hãy chuẩn bị tinh thần đón tài lộc và các cơ hội làm ăn, kinh doanh rộng mở phía trước.

Trúng số độc đắc đúng ngày mai (chủ Nhật, 9.10.2022): 3 con giáp kiếp tài bao bọc, Quý nhân trợ mệnh, gánh vàng còng lưng, tiền về đầy két, tiêu pha xả láng cứ vơi lại đầy - Ảnh 1
Con giáp Tý vừa may vừa hên. Ảnh minh họa: Internet

Với khả năng ứng biến linh hoạt cộng thêm những năng lượng tích cực trợ duyên, người tuổi Tý chắc chắn sẽ nhanh đạt được mục tiêu, thu về lợi nhuận, của cải cho bản thân, công ty cũng như gia đình.

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và có chí tiến thủ. Dẫu được sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải cực khổ đủ đường mới ổn định sự nghiệp nhưng con giáp này chưa bao giờ than khóc, trách móc cuộc đời. Ngược lại, họ thầm cảm ơn trời đã tôi luyện mình trở nên bản lĩnh, can trường trước mọi sóng gió.

Đúng 3 giờ sáng mai (9/10) là thời điểm may mắn của người tuổi Thân, giúp họ làm đâu thắng đó, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Nhờ sao Hồng Loan chiếu mệnh Thân sẽ có cơ may đổi đời, phất lên như diều gặp gió, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Trúng số độc đắc đúng ngày mai (chủ Nhật, 9.10.2022): 3 con giáp kiếp tài bao bọc, Quý nhân trợ mệnh, gánh vàng còng lưng, tiền về đầy két, tiêu pha xả láng cứ vơi lại đầy - Ảnh 2
Con giáp Thân vận trình suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi hổ có vượng khí và gặp nhiều may mắn đúng 3 giờ sáng mai (9/10). Sinh ra đã có lý tưởng sống, làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu nên người tuổi Dần không sớm thì muộn sẽ thành công.

Trong thực tế, những người tuổi Dần bị đánh giá là cảm tính, không lý trí và điều này đôi khi khiến họ bị vuột mất vận may. Nhưng tngày mai, các chú hổ sẽ trở nên điềm đạm, bình tĩnh hơn. Ngoài ra, họ còn có thêm quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Nhìn chung, nếu là người làm công ăn lương thì tuổi Dần sẽ có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Còn nếu buôn bán, bạn sẽ chốt đơn ầm ầm.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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