Thời khắc PHÁT TÀI sắp tới trong tuần (10/10 - 16/10), 3 con giáp chuẩn bị VÁC TIỀN VÀO NHÀ, sắm thêm két sắt "thỉnh" vàng vào túi, giàu sang chưa từng thấy

Trong tuần (10/10 - 16/10), do được thần Tài ưu ái nên tài vận, tài phú từ ba phương tám hướng liên tiếp kéo đến với con giáp này. Người tuổi Dần đi đến đâu hay làm gì cũng có kiếm được tiền và có những cơ hội làm giàu, phát tài.

Người tuổi Dần rất tháo vát, chăm chỉ, luôn tạo cảm giác không có gì là không làm được đối với người khác.

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Tuổi Dần vận may hơn trúng số độc đắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong tuần (10/10 - 16/10), Tuất sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Tuất như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Tuất lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ.

Tuất cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Tuất có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Con giáp Tuất càng cố càng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con Mèo tính tình hiền lành, lương thiện, họ không ngừng học hỏi và biết thay đổi bản thân để thích ứng với môi trường sống mới, tạo ra nhiều thành công mới.

Tuổi Mão luôn nhận rõ mình là ai trong cuộc sống, họ luôn hiểu được việc nếu như không cố gắng và nỗ lực thì không bao giờ có thể thành công.

Người tuổi Mão rất giàu ý chí, họ dám đối mặt với thử thách để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình. Trong tuần (10/10 - 16/10), tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là tài vận, tuổi Mùi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu.

Họ sẽ cảm nhận được cuộc sống sẽ nâng lên tầm cao mới. Ngoài ra, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, từ giờ đến cuối năm thăng hoa không ngờ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm