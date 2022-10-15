Đúng tuần (17-23/10), 3 con giáp hốt trọn lộc trời, đào trúng 'mỏ kim cương', tiền tài tự động kéo đến, tình duyên đỏ như son

Đúng tuần (17-23/10), 3 con giáp này thường mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc nên thường đạt được thắng lợi.

Tuổi Dần Theo tử vi 12 con giáp, những con giáp cầm tinh con Hổ là người kiên quyết, mạnh mẽ, độc lập, thích đương đầu với mọi việc. Tuổi Hổ là người có vẻ ngoài hiền lành, dễ thương, tuy nhiên ẩn chứa bên trong họ là trái tim mạnh mẽ, bền bỉ tuyệt vời. Đúng tuần (17-23/10), người cầm tinh con giáp tuổi Dần sẽ được Cát Tinh ban cho tài lộc nên có nhiều cơ hội để phát huy năng lực. Đặc biệt, vận may sẽ liên tục đến với con giáp tuổi Dần, mưa thuận gió hòa, thêm nhiều tiền tài vượng phát, mong được hưởng phúc vô tận.

Đúng tuần (17-23/10), người cầm tinh con giáp tuổi Dần sẽ được Cát Tinh ban cho tài lộc. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Chúc mừng tuổi Dậu là con giáp may mắn đúng tuần (17-23/10). Vận trình của bạn chủ yếu chịu tác động của sao Thiên Đức nên công việc, tiền bạc đều nhận được kha khá tin mừng. Tất cả mọi việc mà bạn làm đang bị soi xét khá nghiêm ngặt, nhưng vì chất lượng công việc tốt nên bạn được lãnh đạo đánh giá rất cao. Bên cạnh mức lương ổn định, bạn còn có thể nhận được lời tuyên dương từ cấp trên hoặc khoản thưởng nóng nho nhỏ khích lệ tinh thần.

Người làm kinh doanh cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Bản mệnh làm ăn giỏi, sống mạnh mẽ và độc lập nên sẽ giải quyết được mọi vấn đề tiền bạc, buôn bán lúc nào cũng khách khứa tấp nập. Chúc mừng tuổi Dậu là con giáp may mắn đúng tuần (17-23/10). Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn ngoan, sắc sảo. Họ giỏi đối nhân xử thế, có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Một khi con giáp tuổi Tỵ đã quyết tâm thì rất khó có thể xoay chuyển được họ. Người tuổi này thường lập kế hoạch kỹ càng trước khi thực hiện, luôn hướng đến chiến thắng. Đúng tuần (17-23/10), người tuổi Tỵ được sao tốt chiếu mệnh, vận trình tài lộc nhờ đó mà lên hương. Trong khoảng thời gian tới, con giáp này kinh doanh thuận lợi. Họ nên thử sức với một số dự án mới. Hãy chú ý nhiều hơn đến các thị trường cũng như khách hàng tiềm năng. Nhìn về lâu dài, họ sẽ có thêm của cải. Người tuổi này nỗ lực hết mình lại có tầm nhìn xa trong công việc nên cũng sẽ thu được thành quả. Đúng tuần (17-23/10), người tuổi Tỵ được sao tốt chiếu mệnh, vận trình tài lộc lên hương. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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