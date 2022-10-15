Chủ nhật, ngày 16/10/2022, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', quý nhân phù trợ, tài lộc tới tấp, tiền bạc đầy két, hưởng vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 17:26

Theo tử vi, chủ nhật ngày 16/10/2022 là thời điểm thuận lợi với 3 con giáp sau.

Tuổi Tị

Tử vi trong chủ nhật ngày 16/10/2022 cho biết Tam Hợp giúp người tuổi Tị trở nên thu hút hơn, đặc biệt là đối với người khác giới. Bản mệnh đã có sẵn những nét quyến rũ riêng, giúp sức hút của bạn tỏa ra thật tự nhiên mà không cần dựa vào bất kỳ loại mỹ phẩm nào cả.

Trong ngày này nhờ có Chính Tài ghé thăm hỗ trợ cho con giáp tuổi Tị có cách nhìn nhận về tiền bạc khôn ngoan hơn. Nhiều người tập trung cải thiện thu nhập và cũng không ngừng học hỏi từ những người có nhiều kinh nghiệm.

Chủ nhật, ngày 16/10/2022, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', quý nhân phù trợ, tài lộc tới tấp, tiền bạc đầy két, hưởng vận giàu sang - Ảnh 1
Tử vi trong chủ nhật ngày 16/10/2022, nhờ có Chính Tài ghé thăm hỗ trợ cho con giáp tuổi Tị nâng cao thu nhập. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp nói chủ nhật ngày 16/10/2022, người tuổi Tý có thể thở phào nhẹ nhõm bởi bạn sẽ không gặp phải rắc rối nào quá lớn. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình, đừng để bị tác động bởi những quyết định của người khác thì mọi việc đều sẽ thuận lợi.

Người làm công ăn lương đang làm khá tốt công việc của mình. Bạn đã tìm ra con đường đúng đắn cho mình nên sự nghiệp có những bước tiến rất vững vàng. Người kinh doanh buôn bán nếu muốn mở thêm cửa hàng thì nên chọn ngày đẹp giờ lành để tiến hành, chắc chắn bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận ban đầu kha khá.

Chủ nhật, ngày 16/10/2022, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', quý nhân phù trợ, tài lộc tới tấp, tiền bạc đầy két, hưởng vận giàu sang - Ảnh 2
Chủ nhật ngày 16/10/2022, người tuổi Tý có thể thở phào nhẹ nhõm bởi bạn sẽ không gặp phải rắc rối nào quá lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Thìn thường mang tính cách hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Trong công việc, họ là người năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Nhờ cố gắng, quyết tâm trong công việc nên họ thường đạt được thành công sớm hơn so với độ tuổi. Không những thế, con giáp này còn có thêm một chút may mắn nên dễ thăng tiến trong nửa sau của cuộc đời.

Chủ nhật ngày 16/10/2022, tài vận của người tuổi này khởi sắc hơn thấy rõ. Họ làm việc suôn sẻ, được cấp trên tín nhiệm, đánh giá cao. Việc đầu tư kinh doanh nên sẽ thu về một khoản lời lớn. Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, trọng dụng, có cơ hội làm thêm giờ, tăng ca để tăng thêm thu nhập.

Chủ nhật, ngày 16/10/2022, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', quý nhân phù trợ, tài lộc tới tấp, tiền bạc đầy két, hưởng vận giàu sang - Ảnh 3
Chủ nhật ngày 16/10/2022, tài vận của người tuổi Thìn khởi sắc hơn thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Qua đêm nay (14/10/2022), 3 con giáp đỏ như son, có quý nhân dẫn đường chỉ lối, lộc lá tràn trề, dễ dàng gặt hái thành công

Qua đêm nay (14/10/2022), 3 con giáp đỏ như son, có quý nhân dẫn đường chỉ lối, lộc lá tràn trề, dễ dàng gặt hái thành công

Tử vi dự báo qua đêm nay (14/10/2022) có 3 con giáp gặt hái được nhiều tài lộc, được quý nhân chỉ đường dẫn lối.

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