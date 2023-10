Tối nay, người tuổi Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng kiếm được bộn tiền khiến thiện hạ ghen tỵ. Đặc biệt, càng về sau con giáp này càng may mắn, cuộc sống thăng hoa, giàu có. Người tuổi Sửu chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai.

Sửu là người siêng năng, chăm chỉ vì có kế hoạch cụ thể cho đời mình. Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì Sửu lại không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Con giáp tuổi Sửu không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý.

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ tốt thì sẽ tuổi Sửu sẽ có những bước phát triển vượt bậc, cuộc sống tài lộc cũng vì thế mà thăng hạng đáng kể.

Người tuổi Mùi đón vận khí cát lành, thiên thời - địa lợi - nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Mùi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt.

Được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc. Sự nghiệp suôn sẻ, khả năng kiếm tiền mạnh mẽ, may mắn cũng ập đến.

- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dù có tuổi thơ khá vất vả, phải chật vật mưu sinh cùng gia đình nhưng Tỵ chưa bao giờ xấu hổ về xuất thân của mình. Thậm chí, càng chịu nhiều gian khó con giáp bản lĩnh này càng chứng minh được thực lực của bản thân. Tử vi cho biết, Tỵ sẽ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng tối nay, người tuổi Tỵ sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà người tuổi Tỵ cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Chỉ cần Tỵ chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có những bước tiến không ngờ.

Trong thời gian này, người tuổi Tỵ càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều. Trong thời gian này, những người tuổi Tỵ không chỉ may mắn trong tài lộc mà cả trong tình duyên cũng vô cùng rực rỡ.

Trong thời gian này, người tuổi Tỵ càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.