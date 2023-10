Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp hiếm hoi gần như giai đoạn nào cũng có may mắn đồng hành. Con giáp này tính cách ôn hòa, khéo ăn khéo nói lại sống tình cảm, dĩ hòa vi quý nên được nhiều người yêu mến. Khi đi làm, tuổi Dậu luôn gặp may mắn khiến công việc suôn sẻ, dù không mưu cầu nhiều nhưng tài lộc, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh.

Đúng 3h sáng mai, người tuổi Dậu sẽ có nguồn tài phú to lớn. Quý nhân xuất hiện mang lại may mắn, tài lộc, cơ hội phát triển. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Dậu không chỉ thành công trong công việc mà còn có thể có thêm nguồn tiền bạc không nhỏ. Người tuổi Dậu vận thế ổn định, may mắn phủ đầy. Nhờ được cát tinh chiếu cố nên con giáp có được sự nghiệp thăng tiến và phát triển đều đặn, liên tục.