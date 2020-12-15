Đúng ngày mai thứ Tư 16/12, 4 con giáp kinh doanh Hồng Phát, may mắn theo đuôi về tận nhà

Tý có suy nghĩ lạc quan nên công việc ổn định, nguồn thu nhập đổ về như nước. Bạn khá giỏi trong việc lập kế hoạch, sáng tạo nhiều ý tưởng độc đáo nên công danh thăng tiến không ngừng. Theo tử vi 12 con giáp, Tý nên tận dụng cơ hội này để thể hiện khả năng của mình để mọi người công nhận.

Trong công việc, bạn nên tiết chế cảm xúc, đừng đặt cái tôi quá cao mà ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ. Hãy lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước để không gặp nhiều khó khăn trong việc đang phụ trách.

Sửu được cát thần nâng đỡ, làm gì cũng thành công vang dội. Trong thời điểm này, bạn nên tận dụng cơ hội để kiếm tiền phòng thân. Hãy tiêu tiền hợp lý, đừng vung tay quá trán mà ảnh hưởng đến vận trình của mình sau này. Thế nên hãy thận trọng trong những khoản chi tiêu của mình.

Sửu được cấp trên trọng dụng, tiền bạc tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu sống khá trách nhiệm, làm tròn bổn phận của mình nên được cấp trên trọng dụng. Đồng thời cũng được đồng nghiệp yêu mến vì sự nhiệt tình của bản thân. Nói chung vận trình của bạn trong ngày khá hanh thông, hãy chuẩn bị đón niềm vui lớn.

Tuổi Dần

Kế hoạch làm ăn của bạn vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Được Thần Tài theo chân nên bạn làm gì cũng thành công vang dội. Cấp trên khen ngợi bạn hết lời, nguồn thu nhập đổ về ồ ạt, muốn tiêu bao nhiêu có bấy nhiêu giúp tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn, vui vẻ suốt một ngày.

Dần hốt vàng hốt bạc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Dần là con giáp may mắn, hốt hết vàng bạc của thiên hạ và không còn sợ bất cứ ai cản đường. Những việc bạn phụ trách đều đạt được nhiều thành tựu khá lớn. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban trong thời điểm vàng kim này.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được đánh giá khá cao về tài giao tiếp, ký được nhiều hợp đồng lớn cho công ty. Bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái nên tinh thần làm việc được tăng lên. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân, tình duyên vô cùng nở hoa. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận, có tiếng nói chung.

Thìn có cơ hội thể hiện tài năng vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có trách nhiệm, quan điểm riêng nên có nhiều bước tiến lớn trong công việc. Những người tuổi Thìn không vướng phải nhiều họa thị phi mà tha hồ thể hiện khả năng của bản thân. Tài năng của bạn trong thời điểm này sẽ được bộc lộ hết sức, thế nên hãy tận dụng cơ hội thăng tiến, kiếm tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm