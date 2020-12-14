Qua ngày 16/12, 4 con giáp này hút cạn lộc trời, đào trúng mỏ vàng cực to

Tâm linh - Tử vi 14/12/2020 09:27

Dưới đây là những con giáp giàu có, hút cạn lộc trời ban vì đào trúng mỏ vàng, phát tài cực lớn tha hồ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý khi bước qua ngày 16/12.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi hút cạn, uống no lộc trời ban, bất ngờ đào trúng mỏ vàng phát tài cực to. Bạn được khá nhiều người yêu mến, giúp đỡ khi gặp khó khăn. Những xui xẻo, khó khăn trước đây đã hóa giải, bạn không còn vướng vào bất cứ rắc rối nào không thể giải quyết được.

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Mùi là con giáp may mắn trong sự nghiệp lẫn tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn có cơ hội thoát ế, tìm được người tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn, có thể giúp đỡ nhau vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn về tài chính.

Tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp giàu có nằm trên đống tiền tha hồ tiêu xài. Tinh thần của bạn khá thoải mái trong ngày vì hốt được vàng bạc của thiên hạ. Những công việc bạn được giao đều hoàn thành đúng thời hạn nên được cấp trên trọng dụng ưu ái giao cho nhiều dự án mới.

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Dậu có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung bạn nên tận dụng cơ hội tốt này để thể hiện khả năng tiềm ẩn của bản thân cho cấp trên thấy. Chắc chắn con đường quan lộ của bạn sẽ rộng mở, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết.

Tuổi Dần

Dần là con giáp may mắn uống cạn lộc lá ơn trên ban cho. Bạn không còn bất cứ khó khăn hay gặp chuyện rắc rối nào trong thời điểm này. Công việc của bạn phất lên như diều gặp gió, tiền bạc đổ về đều đặn tiêu hoài không hết.

Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân không còn một mình lẻ bóng mà sẽ có duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Tuổi Tý

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Tý có tài lộc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tý gặp vận may chạm đỉnh, cao ngút trời, không còn lo chuyện cơm áo gạo tiền. Những việc bạn được giao đều hoàn thành xuất sắc đúng như mong đợi. Không còn nhiều hiềm khích, cãi nhau với đồng nghiệp như thời gian trước.

Những người tuổi Tý được mọi người quan tâm, giúp đỡ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Hãy biết ơn và đối xử tốt với mọi người xung quanh hơn để khi gặp khó khăn không phải đối mặt một mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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