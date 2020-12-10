Phát tài cuối năm: 5 con giáp ‘ngoài lạnh trong nóng’ giúp người không kể công nên vận khí xung thiên

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất có “máu” kinh doanh, buôn bán một lời mười. Thời điểm này bạn nên tận dụng cơ hội hợp tác làm ăn với bạn bè để tăng thu nhập cho mình. Bạn khá may mắn nên không sợ mất tiền. Người tuổi Tuất có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Những ngày cuối năm, bạn tha hồ kiếm tiền, vận trình khá vượng sắc. Những dự định bạn phụ trách đều đạt được nhiều thành tựu khá lớn.

Theo tử vi mới nhất , Dần là con giáp may mắn , thu nhập tăng lên mức đáng báo động. Bạn có cơ hội thể hiện tài năng đúng lúc nên đổi đời, lên hương khiến ai cũng nể phục sát đất. Những người tuổi Dần làm chủ được vận mệnh của mình nên tha hồ tiêu tiền, thoải mái tận hưởng lộc lớn trời ban. Bạn có khá nhiều cơ hội tốt trong công việc nên hãy tận dụng để lột xác ngoạn mục trong thời điểm này.

Tuổi Tỵ

Tỵ tha hồ thể hiện tài năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần của bạn vô cùng vượng sắc, tiền bạc đều chạm đỉnh. Tâm trạng của bạn trong thời điểm này khá tốt nên năng suất làm việc cũng tăng lên vượt bậc. Trong công việc, bạn không còn gặp bất cứ sai sót nào, tiểu nhân không còn dám đến gần hãm hại. Trong chuyện tình cảm, bạn có nhiều cơ hội gặp được duyên lành như ý. Tiền bạc, tình duyên của bạn trong thời điểm này đều viên mãn, đúng như bản thân mong muốn.

Tuổi Mão

Thái độ làm việc của bạn khá tốt nên được cấp trên trọng dụng. Công việc có nhiều cú lội ngược dòng, từ tay trắng bỗng giữ chức vụ lớn. Bạn từ con giáp nghèo khổ bỗng vươn lên đổi đời, tiền bạc đều đổ về như nước lũ. Nói chung hãy thể hiện tài năng để người khác xem trọng. Đồng thời cũng giữ được chức vụ lớn, được làm lãnh đạo như mong muốn.

Tuổi Mùi

Mùi khá khéo léo, vận tiền bạc vươn lên chạm đỉnh. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá cao những ý tưởng sáng tạo. Được đồng nghiệp nể phục vì sự giỏi giang, thông minh hơn người. Những việc bạn phụ trách đều như ý.

Mùi có công việc, tình duyên vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi như mong đợi, không còn gặp bất cứ khó khăn nào trong thời điểm vàng kim chói lọi này. Lời khuyên cho bạn nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ hơn, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến công việc đang suôn sẻ của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm