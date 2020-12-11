Trải qua một năm gian nan, 5 con giáp này sự nghiệp phát, nhân duyên vượng trong năm Tân Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi nên nắm lấy cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Hãy dẹp bỏ hết tự ti của bản thân để có sự nghiệp như mong muốn. Trong thời điểm này, bạn sẽ có cơ hội thử thách công việc mới, thế nên hãy cố gắng hết sức để đạt được vị trí mà mình mong muốn. Bạn là con giáp khá tiết kiệm nên làm bao nhiêu là gửi hết ngân hàng. Điều này giúp bạn có cuộc sống giàu có, thoải mái, không phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Theo tử vi mới nhất , Thân là con giáp may mắn , vận trình tỏa sáng vượt bậc khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt. Thời gian trước, bạn còn phải mệt mỏi vì bị kẻ xấu cản đường. Nhưng khi mọi khó khăn qua đi, bạn sẽ sớm đạt được thành tựu mà mình mong muốn. Lời khuyên cho bạn trong công việc nên tuân thủ quy tắc, nghe theo lời chỉ dẫn của cấp trên để công việc được thuận lợi hơn.

Trong chuyện tình cảm, Thân độc thân có tin vui về đường tình duyên. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương, tình cảm gắn bó với nhau hơn.

Tuổi Dậu

Dậu tha hồ hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Dậu là con giáp thông minh, làm việc có trách nhiệm nên được cấp trên trọng dụng. Sự nghiệp của bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, nguồn thu nhập đổ về tiêu không hết. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng tốt, vượng sắc ngoài mong đợi. Người độc thân có nhiều thời gian gặp gỡ bạn bè nên sẽ thoát ế trong nháy mắt. Người có gia đình, vợ chồng tâm đầu ý hợp nên không còn bất cứ mâu thuẫn nào.

Tuổi Mão

Công việc của bạn thăng hoa, đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó. Những khó khăn của bạn cũng được giải quyết êm đẹp, không còn bất cứ rắc rối nào lớn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui trong thời điểm này. Đặc biệt nên chú ý sức khỏe để có thể tập trung hết sức vào công việc. Đồng thời cũng giúp tinh thần của bạn phấn chấn hơn, không còn gặp nhiều sai sót.

Tuổi Mùi

Mùi được cấp trên trọng dụng, ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có tinh thần trách nhiệm khá cao, được cấp trên trọng dụng. Những dự án bạn phụ trách được đánh giá cao, đạt được thành tựu ngoài mong đợi. Nói chung vận trình của bạn khá vượng sắc, tình tiền đều viên mãn. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều thử thách cộng với tin vui lớn trong thời điểm vàng kim này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm