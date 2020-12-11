Trải qua một năm gian nan, 5 con giáp này sự nghiệp phát, nhân duyên vượng trong năm Tân Sửu

Tâm linh - Tử vi 11/12/2020 08:00

Dưới đây là những con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp vượng phát, nhân duyên đỏ rực vượt khó thành công trong năm Tân Sửu.

Tuổi Hợi

con giap may man 1
Hợi là con giáp may mắn được công nhận tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi nên nắm lấy cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Hãy dẹp bỏ hết tự ti của bản thân để có sự nghiệp như mong muốn. Trong thời điểm này, bạn sẽ có cơ hội thử thách công việc mới, thế nên hãy cố gắng hết sức để đạt được vị trí mà mình mong muốn. Bạn là con giáp khá tiết kiệm nên làm bao nhiêu là gửi hết ngân hàng. Điều này giúp bạn có cuộc sống giàu có, thoải mái, không phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn, vận trình tỏa sáng vượt bậc khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt. Thời gian trước, bạn còn phải mệt mỏi vì bị kẻ xấu cản đường. Nhưng khi mọi khó khăn qua đi, bạn sẽ sớm đạt được thành tựu mà mình mong muốn. Lời khuyên cho bạn trong công việc nên tuân thủ quy tắc, nghe theo lời chỉ dẫn của cấp trên để công việc được thuận lợi hơn.

Trong chuyện tình cảm, Thân độc thân có tin vui về đường tình duyên. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương, tình cảm gắn bó với nhau hơn.

Tuổi Dậu

con giap may man 2
Dậu tha hồ hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Dậu là con giáp thông minh, làm việc có trách nhiệm nên được cấp trên trọng dụng. Sự nghiệp của bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, nguồn thu nhập đổ về tiêu không hết. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng tốt, vượng sắc ngoài mong đợi. Người độc thân có nhiều thời gian gặp gỡ bạn bè nên sẽ thoát ế trong nháy mắt. Người có gia đình, vợ chồng tâm đầu ý hợp nên không còn bất cứ mâu thuẫn nào.

Tuổi Mão

Công việc của bạn thăng hoa, đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó. Những khó khăn của bạn cũng được giải quyết êm đẹp, không còn bất cứ rắc rối nào lớn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui trong thời điểm này. Đặc biệt nên chú ý sức khỏe để có thể tập trung hết sức vào công việc. Đồng thời cũng giúp tinh thần của bạn phấn chấn hơn, không còn gặp nhiều sai sót.

Tuổi Mùi

con giap may man 3
Mùi được cấp trên trọng dụng, ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có tinh thần trách nhiệm khá cao, được cấp trên trọng dụng. Những dự án bạn phụ trách được đánh giá cao, đạt được thành tựu ngoài mong đợi. Nói chung vận trình của bạn khá vượng sắc, tình tiền đều viên mãn. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều thử thách cộng với tin vui lớn trong thời điểm vàng kim này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm  

Tử vi 10 ngày tới có 3 con giáp được sao thiên vương chiếu mệnh cuộc sống thăng hoa

Tử vi 10 ngày tới có 3 con giáp được sao thiên vương chiếu mệnh cuộc sống thăng hoa

Trong 10 ngày tới, tử vi cho biết có 3 con giáp được thiên vương chiếu mệnh vô cùng may mắn khi cuộc sống thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp thông minh

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang