Thời gian này tài vận im ắng nhưng đến đầu tháng 1, 5 con giáp sau đây ‘ăn no, uống cạn’ lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 11/12/2020 14:09

Dưới đây là những con giáp may mắn, vận tài lộc thời gian này có phần im ắng nhưng khi bước sang đầu tháng 1 mọi việc sẽ thuận lợi, ăn no lộc trời ban.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặp khá nhiều khó khăn về vận tài chính trong thời điểm này. Nhưng khi bước sang đầu tháng 1, bạn sẽ “ăn no, uống cạn” lộc trời ban. Tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, mua nhà, sắm xe, đếm tiền mỏi tay. Nguồn thu nhập của bạn tăng lên vượt trội, không còn lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau hay phải vay mượn khắp nơi.

con giap may man 1
Tý là con giáp may mắn sự nghiệp vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Thành tựu của bạn đạt được trong thời điểm này khá nổi bật, được cấp trên công nhận tài năng. Đồng nghiệp có cái nhìn đặc biệt ấn tượng hơn về bạn. Hãy tận dụng cơ hội này để thăng tiến lên vị trí bản thân mong muốn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp may mắn. Đường tài vận của bạn vô cùng vượng sắc, tài khoản tăng lên chóng mặt. Trong công việc, cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ quan trọng nên tận dụng điều này để thể hiện khả năng của bản thân.

con giap may man 2
Ngọ đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn khá thông minh, nhanh nhẹn nên tiếp nhận khá nhanh công việc. Những người tuổi Ngọ dễ thích nghi với hoàn cảnh nên có thể thăng tiến lên vị trí mà mình mong muốn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được nhiều tin vui. Người độc thân tìm được ý trung nhân, người có gia đình, vợ chồng ngày càng gắn bó, hòa thuận hơn.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp giỏi giang, ăn nói duyên dáng nên đi đến đâu là được yêu mến đến đó. Bạn có nhiều người thầm thương trộm nhớ, vận đào hoa đỏ rực. Trong công việc, bạn có khả năng giải quyết công việc tốt, tiền bạc thu về tiêu không hết. Nguồn thu nhập của bạn tăng lên chạm đỉnh khiến ai cũng hờn đỏ mắt trong thời điểm này.

Trong chuyện tình cảm, Dậu độc thân nên mở lòng. Người có gia đình nên dành thời gian ở bên nhau, tận dụng cơ hội này để vun đắp tình cảm.

Tuổi Dần

con giap may man 3
Dần giỏi ăn nói nên công việc vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này bạn gặp khá nhiều khó khăn, tiền bạc lận đận phải vay mượn khắp nơi. Nhưng khi bước sang đầu tháng 1, vận trình của bạn sẽ thay đổi chóng mặt, tài chính tăng chạm đỉnh. Nói chung bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, muốn gì được nấy trong thời điểm vàng kim này.

Tuổi Mùi

Mùi vượt qua mọi thử thách lớn đạt được thành công ngoài mong đợi. Những dự án bạn phụ trách được đánh giá cao, tài chính không ngừng tiến lên mức báo động khiến bản thân đỡ không kịp. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn về công việc trong thời điểm này. Bên cạnh đó bạn cũng nên mở lòng hơn trong chuyện tình cảm để cuộc sống có thêm nhiều thú vị.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 10 ngày tới có 3 con giáp được sao thiên vương chiếu mệnh cuộc sống thăng hoa

Tử vi 10 ngày tới có 3 con giáp được sao thiên vương chiếu mệnh cuộc sống thăng hoa

Trong 10 ngày tới, tử vi cho biết có 3 con giáp được thiên vương chiếu mệnh vô cùng may mắn khi cuộc sống thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang