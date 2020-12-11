Thời gian này tài vận im ắng nhưng đến đầu tháng 1, 5 con giáp sau đây ‘ăn no, uống cạn’ lộc trời ban

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặp khá nhiều khó khăn về vận tài chính trong thời điểm này. Nhưng khi bước sang đầu tháng 1, bạn sẽ “ăn no, uống cạn” lộc trời ban. Tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, mua nhà, sắm xe, đếm tiền mỏi tay. Nguồn thu nhập của bạn tăng lên vượt trội, không còn lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau hay phải vay mượn khắp nơi.

Thành tựu của bạn đạt được trong thời điểm này khá nổi bật, được cấp trên công nhận tài năng. Đồng nghiệp có cái nhìn đặc biệt ấn tượng hơn về bạn. Hãy tận dụng cơ hội này để thăng tiến lên vị trí bản thân mong muốn.

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp may mắn. Đường tài vận của bạn vô cùng vượng sắc, tài khoản tăng lên chóng mặt. Trong công việc, cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ quan trọng nên tận dụng điều này để thể hiện khả năng của bản thân.

Ngọ đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn khá thông minh, nhanh nhẹn nên tiếp nhận khá nhanh công việc. Những người tuổi Ngọ dễ thích nghi với hoàn cảnh nên có thể thăng tiến lên vị trí mà mình mong muốn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được nhiều tin vui. Người độc thân tìm được ý trung nhân, người có gia đình, vợ chồng ngày càng gắn bó, hòa thuận hơn.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp giỏi giang, ăn nói duyên dáng nên đi đến đâu là được yêu mến đến đó. Bạn có nhiều người thầm thương trộm nhớ, vận đào hoa đỏ rực. Trong công việc, bạn có khả năng giải quyết công việc tốt, tiền bạc thu về tiêu không hết. Nguồn thu nhập của bạn tăng lên chạm đỉnh khiến ai cũng hờn đỏ mắt trong thời điểm này.

Trong chuyện tình cảm, Dậu độc thân nên mở lòng. Người có gia đình nên dành thời gian ở bên nhau, tận dụng cơ hội này để vun đắp tình cảm.

Tuổi Dần

Dần giỏi ăn nói nên công việc vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này bạn gặp khá nhiều khó khăn, tiền bạc lận đận phải vay mượn khắp nơi. Nhưng khi bước sang đầu tháng 1, vận trình của bạn sẽ thay đổi chóng mặt, tài chính tăng chạm đỉnh. Nói chung bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, muốn gì được nấy trong thời điểm vàng kim này.

Tuổi Mùi

Mùi vượt qua mọi thử thách lớn đạt được thành công ngoài mong đợi. Những dự án bạn phụ trách được đánh giá cao, tài chính không ngừng tiến lên mức báo động khiến bản thân đỡ không kịp. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn về công việc trong thời điểm này. Bên cạnh đó bạn cũng nên mở lòng hơn trong chuyện tình cảm để cuộc sống có thêm nhiều thú vị.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm