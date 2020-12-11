99 ngày tới sở hữu 3 LỚN: 5 con giáp nắm quyền lớn, giữ chức lớn, kiếm tiền lớn

Tâm linh - Tử vi 11/12/2020 19:30

Dưới đây là những con giáp may mắn sở hữu 3 lớn, nắm quyền lớn, giữ chức vụ lớn, kiếm tiền lớn khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt trong 99 ngày tới.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão nắm trong tay quyền hành, giữ chức vụ lớn, kiếm tiền khủng khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái nên vận tài chính tăng lên đều đều. Tài khoản trong ngân hàng chạm đến mức đáng báo động.

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Mão là con giáp may mắn phụ trách dự án lớn - Ảnh minh họa: Internet

Những công việc bạn phụ trách đều hoàn thành đúng thời hạn khiến cấp trên có cái nhìn đặc biệt ấn tượng. Nói chung vận tài chính, tình duyên của bạn khá vượng, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận niềm vui lớn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, có quyền lực được nhiều người nể phục. Bạn bước vào giai đoạn hoàng kim, thu nhập tăng lên chạm đỉnh tha hồ mua nhà, sắm xe. Những người tuổi Mùi được Thần Tài sủng ái, muốn gì được nấy, tiền đổ về tiêu hoài không hết. Cấp trên đánh giá khá cao về ý tưởng sáng tạo. Bạn có thể đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần để đón lộc trời ban.

Tuổi Thìn

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Thìn kiếm tiền siêu đỉnh, thăng tiến vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

Thìn là con giáp giỏi giang, kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn được tài lộc quấn thân, tiền tiêu thả ga trong thời điểm hoàng kim này. Hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc bất ngờ, hễ bước ra đường là hốt vàng hốt bạc trời ban, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang như ý mình mong muốn. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều chuyện vui, tìm được người tâm đầu ý hợp nên tinh thần vô cùng tốt.

Tuổi Tý

Tý có bản lĩnh đánh bay những kẻ xấu hãm hại bạn. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng giải quyết vấn đề, tài khoản trong ngân hàng tăng lên chóng mặt. Những dự định riêng của bạn cũng hoàn thành xuất sắc mà không gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này tình tiền đều viên mãn, tha hồ ăn sung mặc sướng, có người yêu thương, cung phụng.

Tuổi Sửu

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Sửu thoải mái tiêu tiền, giàu có ngút trời -  Ảnh minh họa: Internet

Sửu có cuộc sống thoải mái hơn nhờ tài kiếm tiền siêu giỏi của mình. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu lớn cho công ty khiến cấp trên có ấn tượng cực kỳ đặc biệt với bạn. Bên cạnh đó những mâu thuẫn với đồng nghiệp cũng được xóa bỏ, không còn gay gắt như thời gian trước đây. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ hơn để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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