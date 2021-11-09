Đúng ngày mai, thứ Tư 10/11/2021, tăng tốc giữa tuần, 3 con giáp đạt thành tựu đáng mong đợi, sếp khen, đồng nghiệp quý mến, làm gì cũng trơn tru

Tâm linh - Tử vi 09/11/2021 06:09

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Tư 10/11/2021, 3 con giáp may mắn tăng tốc đạt nhiều thành tựu đang mong đợi.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chính Quan độ mệnh, người tuổi Tý được che chở trên đường công danh sự nghiệp nên đạt được những bước tiến mới. Cát thần nâng đỡ giúp bản mệnh phát huy được năng lực của mình hết mức.

Con giáp may mắn có trách nhiệm với công việc, không ngại khó ngại khổ để làm được những điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Do đó, những chú Chuột có thể giành được sự ưu ái từ phía cấp trên trong hôm nay.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần với đầu óc linh hoạt, khôn khéo có thể đưa ra những ý tưởng rất có ích cho tập thể vào ngày hôm nay. Bản mệnh hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến giúp đỡ mọi người, bạn chắc chắn sẽ được cấp trên đánh giá cao.

Đây cũng là thời điểm để những chú Hổ bứt phá trên chặng đua quyền lực phía trước. Con giáp này thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt và có những cách xử lý sáng tạo, gây được ấn tượng với tập thể về năng lực làm việc của mình.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được cục diện Tam Hội trợ mệnh nên gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Càng ngày hai bạn càng nhận ra có rất nhiều điểm chung lý thú giữa hai người và qua thời gian mỗi người đã dần chấp nhận sự khác biệt của người kia để dung hòa lẫn nhau.

Thực Thần xuất hiện còn báo tin vui về đường tài lộc cho những chú Rồng. Hôm nay quả là một ngày ngập tràn niềm vui với con giáp này.

Sự khéo léo giúp bản mệnh xây dựng được nhiều mối quan hệ quý giá. Bạn được lòng rất nhiều người, nhờ vào các mối quan hệ mà công việc trôi chảy, tiền kiếm cũng nhiều hơn. Tài chính rủng rỉnh tạo điều kiện để bạn thực hiện các kế hoạch ấp ủ từ lâu.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài kề bên, 3 con giáp này ngày 9/11/2021 tài lộc bức phá, vận trình hanh thông

Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài kề bên, 3 con giáp này ngày 9/11/2021 tài lộc bức phá, vận trình hanh thông

Tử vi ngày 9/11/2021 cho thấy 3 con giáp này tài lộc bức phá, vận trình hanh thông do có Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài kề bên.

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