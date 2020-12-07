Đúng ngày mai, thứ Ba 8/12: 4 con giáp song hỷ lâm môn, mưa tài lộc ập xuống đầu, kiệt sức vì đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 07/12/2020 06:11

Số phận an bài, chỉ cần đồng hồ điểm đúng 0h ngày 8/12/2020 top con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, của nả vây quanh, giàu sang vô đối.

Giàu nứt đố đổ vách, muốn gì được nấy, vạn sự hanh thông nên 4 con giáp may mắn này sẽ tha hồ gánh lộc về nhà, muốn nghèo cũng không được từ 0h ngày 8/12. 

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Tuất làm chơi hưởng thật, của nả ùa vào nhà như thác lũ sau mưa khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp có chí tiến thủ, có gan làm giàu nên dù nằm gai nếm mật họ vẫn vươn lên đổi đời, tự làm đại gia của chính mình. Càng chí thú làm ăn, dám dấn thân Tuất càng đắc tài đắc lộc, tình tiền viên mãn.

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu có này sẽ làm chơi hưởng thật, của nả ùa vào nhà như thác lũ sau mưa khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. 

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Sửu sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền tìm đến, cuối năm phất lên ngoạn mục, đời sang trang rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chịu thương chịu khó và biết tận dụng thời cơ nên Sửu chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước sóng gió. Thậm chí, càng bị vùi dập Sửu càng vươn lên đáng ngưỡng mộ, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 8/12 con giáp bản lĩnh này sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền tìm đến, cuối năm phất lên ngoạn mục, đời sang trang rực rỡ. 

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Làm gì cũng gặt hái thành công ngoài mong đợi, lương thưởng tăng vọt nên Mùi muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, cực tinh tế trong đối nhân xử thế và khéo léo trong hành xử hằng ngày. Thế nên, Mùi được bề trên nâng đỡ, thần Phật phù trợ, công danh sự nghiệp xán lạn.

Càng về cuối năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này càng có vận tài lộc đỏ như son. Làm gì cũng gặt hái thành công ngoài mong đợi, lương thưởng tăng vọt nên Mùi muốn khổ cũng không được. 

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Thìn sẽ uống no lộc trời, cuối năm nằm duỗi mà ăn, muốn nghèo cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là người thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Thìn tích được rất nhiều công đức, đi đến đâu đều được phù trợ.

Từ vi ngày mới, thứ Ba ngày 8/12 chỉ rõ, trong hôm nay Thìn sẽ uống no lộc trời, cuối năm nằm duỗi mà ăn, muốn nghèo cũng khó.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên viên mãn khiến ai cũng hờn.

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