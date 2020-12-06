Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (7/12 – 13/12): Sửu, Tý giàu sang vô đối, Thìn giàu sau một đêm, Mão xui xẻo đủ đường

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy Tý sẽ liên tục đón vận may vào nhà, chuyển bại thành thắng trong 7 ngày tới. Thế nên, Tý đừng chần chừ trước cơ hội trời cho, chỉ cần nhạy bén với thời cuộc bạn ắt kiếm được bộn tiền, giàu sang vô đối.

Thay vì tốn tiền đi xem bói chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (7/12 – 13/12) sẽ biết trước tai ương để phòng tránh, may mắn để chớp lấy thời cơ.

Nhờ có sao Chính Tài soi chiếu, Thực Thần nâng đỡ nên Dần sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi. Sau những thăng trầm đây chính là thời hoàng kim để Dần ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được.

Bản mệnh cần tỉnh táo trước chuyện tiền bạc, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất cơ hội trời cho, cũng đừng vì cả tin mà tiền tài tiêu tán. Đầu tuần tài lộc ập xuống đầu, giữa tuần phú quý vây quanh, cuối tuần nằm duỗi mà ăn chính là phúc lộc trời cho Sửu.

Mão cần bình tâm, đừng để sai lầm trong phút chốc đạp đổ những gì bạn đang gầy dựng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (7/12 – 13/12) của Mão

Đầu tuần làm ăn khá thuận lợi, thế nhưng từ giữa tuần trở đi Mão sẽ gặp tai nạn liên tục. Không chỉ bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, Mão còn bị cấp trên hiểu lầm, đường quan lộ mờ mịt. Thế nên, để giảm thiểu thiệt hại Mão cần bình tâm, đừng để sai lầm trong phút chốc đạp đổ những gì bạn đang gầy dựng.

Tử vi tuần mới từ (7/12 – 13/12) của Thìn

Công danh sự nghiệp của Thìn trong tử vi tuần mới vô cùng thuận lợi. Thế nên, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp may mắn này cũng kiếm được bộn tiền, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục.

Tử vi tuần mới từ (7/12 – 13/12) của Tỵ

Tử vi tuần mới dự báo, Tỵ sẽ có khá nhiều rắc rối do sao Thiên Quan đeo bám. Trong công việc Tỵ đừng quá bộp chộp, cũng đừng nóng vội kẻo bị tiểu nhân hãm hại, lừa gạt hết lần này đến lần khác. May mắn thay, từ giữa tuần trở đi Tỵ sẽ lấy lại những gì đã mất, phúc lộc song toàn, vạn sự hanh thông.

Ngọ sẽ hanh thông thuận lợi, tiền tỷ ùa vào két khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (7/12 – 13/12) của Ngọ

Nếu có điều gì không hài lòng ở nửa kia của mình Ngọ hãy thẳng thắn trao đổi, đừng vì cả nể mà giấu trong lòng kẻo tình cảm sứt mẻ. Về phương diện tài lộc, Ngọ sẽ hanh thông thuận lợi, tiền tỷ ùa vào két khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Tử vi tuần mới từ (7/12 – 13/12) của Mùi

Được cấp trên cất nhắc nên Mùi sẽ thăng chức tăng lương ầm ầm trong 7 ngày tới. Vậy nên, dù hiện tại khó khăn, cơ cực đến mấy Mùi cũng đừng nản lòng. Hãy cứ kiên định với mục tiêu đã đề ra rồi bạn sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, cứ thế mà giàu.

Tử vi tuần mới từ (7/12 – 13/12) của Thân

Bị sao Tỷ Kiên và Kiếp Tài vây hãm nên Thân và đồng nghiệp sẽ xảy ra những xích mích, mâu thuẫn khiến công việc trì trệ. Thân đừng nhún nhường, cũng đừng sợ mất lòng, nếu đúng bạn hãy cứ kiên định với lập trường của mình. Cuối tuần Thân sẽ lại may mắn hanh thông, làm ăn thịnh vượng.

Thăng chức tăng lương, đếm tiền sái tay chính là tương lai đang chờ Dậu phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (7/12 – 13/12) của Dậu

Xem tử vi mới nhất cho thấy, Dậu sẽ có 7 ngày tới với cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ nên thăng chức tăng lương, đếm tiền sái tay chính là tương lai đang chờ Dậu phía trước.

Tử vi tuần mới từ (7/12 – 13/12) của Tuất

Công việc thuận lợi, được đánh giá khá cao chốn công sở nên uy tín của Tuất ngày càng được nâng cao. Đầu tuần vạn sự như ý, giữa tuần tỷ sự như mơ, cuối tuần muốn gì được nấy nên Tuất cứ thế mà phất, đời ấm êm viên mãn.

Tử vi tuần mới từ (7/12 – 13/12) của Hợi

Những rắc rối trong công việc đeo bám sẽ khiến Hợi khá mệt mỏi trong tuần mới. Vậy nên, Hợi cần bình tâm trước sóng gió, hãy cứ vững vàng tiến về phía trước rồi bạn sẽ được đáp đền xứng đáng. Song hỷ lâm môn, phú quý sang giàu, tiền chất như núi chính là phúc lộc trời cho Hợi.

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