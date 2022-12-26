Đúng ngày mai, thứ Ba 28/12/2022, dính hạn sao Thái Tuế, 3 con giáp 'nợ như chúa chổm', công việc làm quần quật vẫn không hết nghèo, vận trình ảm đạm

Thứ Ba 28/12/2022, 3 con giáp 'nợ như chúa chổm', công việc làm quần quật vẫn không hết nghèo, vận trình ảm đạm.

Tuổi Mão Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không được khả quan và gặp nhiều trắc trở không đáng có. Người tuổi này đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục, tạo dựng niềm tin trong lòng người khác do chịu ảnh hưởng của Lục Xung. Sự thẳng thắn đối mặt với mọi chuyện đang xảy ra là cách tốt nhất để bản mệnh giải quyết được vấn đề này. Để giải quyết tình trạng “rỗng túi”, con giáp này cần mạnh dạn đối diện và tìm cách hóa giải chúng. Vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này sẽ trở nê kém sắc. Người độc thân tuy đã tìm được người phù hợp với mình nhưng lại khó chinh phục được trái tim của người ấy. Chuyện tình yêu của bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt do có sự tác động của Ngũ hành xung khắc.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không được khả quan và gặp nhiều trắc trở không đáng có - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra không mấy suôn sẻ, thuận lợi trong ngày thứ Ba này. Người tuổi này chưa thể làm chủ được thế cuộc nên gặp phải không ít tai họa. Bản mệnh cần học cách quan sát, học hỏi kinh nghiệm để có thể giải quyết vấn đề này một cách triệt để, tốt nhất. Con giáp này cũng cần nên chú ý trong cách chi tiêu để đề phòng trước mọi rắc rối phát sinh bất ngờ trong ngày này. Hơn nữa, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ diễn ra không tốt. Các cặp đôi đang yêu nhau nảy sinh mâu thuẫn, xích mích với nhau. Người độc thân cần mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người ấy nếu muốn có được tình yêu đẹp. Con giáp này khó lòng kiểm soát được cảm xúc tiêu cực của mình và dễ nảy sinh mâu thuẫn với nửa kia.

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra không mấy suôn sẻ, thuận lợi trong ngày thứ Ba này - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Mọi việc làm của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút không tốt và khó khăn không ít trong ngày 28/12. Người tuổi này nếu vẫn tỏ ra cố chấp và cứng đầu sẽ tự mang về những bất lợi cho mình trong công việc. Ngoài ra, bản mệnh nên khiêm tốn và kiên trì nếu muốn đạt được thành công trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này có thể nhanh chóng tìm thấy được những dự án kiếm tiền để gia tăng nguồn thu nhập của mình. Vận trình tình cảm của bản mệnh nên cần có sự riêng tư. Các cặp đôi yêu nên dành cho đối phương một chút khoảng trống để hạn chế được sự phiền phức, rắc rối trong mối quan hệ. Tính cách nóng vội và hấp tấp khiến người độc thân khó tìm được hạnh phúc như mong muốn. Thêm những lời nói đả kích của người ngoài cuộc dễ tạo cho bản mệnh áp lực. Mọi việc làm của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút không tốt và khó khăn không ít trong ngày 28/12 - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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