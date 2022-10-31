Đúng ngày mai, Thứ Ba (1/11): Hung vận ám quẻ, 3 tuổi này dễ dính thị phi, không cẩn thận kẻo mất tiền tài, của cải sạch bách, nợ nần chất chồng, tài chinh suy sụp

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 17:35

Tử vi dự đoán vào ngày mai 1/11 có ngũ hành tương khắc, bản mệnh 3 con giáp này dễ gặp nguy hiểm. Nhiều co hội làm ăn mở ra đồng thời cũng ẩn chứa muôn vàn thách thức, có thể cũng là cái bẫy khiến bạn một lần mất sạch.

Tuổi Dần

Tuổi Dần gặp phải nhiều chuyện không như ý vào ngày mai 1/11, vì thế, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với thử thách mà cuộc sống đặt ra, đừng quá lo lắng hoặc nóng nảy kẻo mọi việc càng thêm rắc rối.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn phải chấp nhận rằng việc bị gièm pha, nói xấu là chuyện rất bình thường, bạn đã làm ăn thuận với lương tâm thì đừng để ý tiểu nhân.

Con giáp xui xẻo vào ngày mai 1/11 hãy tin tưởng hơn vào bản thân, làm thật tốt mọi việc, không để bất cứ điều gì làm lung lay ý chí.

Đúng ngày mai, Thứ Ba (1/11): Hung vận ám quẻ, 3 tuổi này dễ dính thị phi, không cẩn thận kẻo mất tiền tài, của cải sạch bách, nợ nần chất chồng, tài chinh suy sụp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu bấp bênh, cần cẩn thận mất tiền bất ngờ. Tuần này bạn phải chi tiêu khá nhiều cho quà cáp, biếu xén, mua bán đồ đạc trong nhà. Hãy động viên bản thân rằng những khoản bạn phải chi trong tuần tới là những khoản có ích nên đừng so đo nhiều.

Trên phương diện tình cảm, những người đã có gia đình nên đề phòng vì đây là lúc rắc rối dễ xuất hiện mang phiền toái cho hạnh phúc lứa đôi. Còn người độc thân thì đừng quá căng thẳng với tình trạng hiện tại, chuyện tương lai nào ai hay biết, cứ sống tốt với hiện tại đã.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tý có thể va chạm với kẻ tiểu nhân. Những kẻ xấu bụng có thể vu oan cho bạn, bắt bạn chịu trách nhiệm cho những việc mà mình không hề làm.

Đúng ngày mai, Thứ Ba (1/11): Hung vận ám quẻ, 3 tuổi này dễ dính thị phi, không cẩn thận kẻo mất tiền tài, của cải sạch bách, nợ nần chất chồng, tài chinh suy sụp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy giữ bình tĩnh hết sức có thể để không hành xử một cách nóng nảy, đẩy mình vào những rắc rối lớn hơn. Chỉ khi giữ được lý trí, bạn mới phân định được đâu là hành động mình nên làm, đâu là hành động không nên.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, vào ngày mai 1/11 nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Thìn

Từ trước đến nay, người tuổi Thìn tiêu tiền thường không hay suy nghĩ, chỉ cần vừa mắt với món đồ nào thôi là họ sẽ lập tức mua ngay không chần chừ, đến khi thanh toán họ đơn, họ mới nhận ra rằng số tiền tiêu tháng này của mình đã hết trong chớp mắt.

Đúng ngày mai, Thứ Ba (1/11): Hung vận ám quẻ, 3 tuổi này dễ dính thị phi, không cẩn thận kẻo mất tiền tài, của cải sạch bách, nợ nần chất chồng, tài chinh suy sụp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rơi vào tình huống này, họ chỉ còn cách là hỏi vay tiền bạn bè để đợi lương tháng tiếp theo mà thôi. Những tưởng như vậy sẽ giúp họ chi tiêu tiết kiệm hơn, nhưng trên thực tế, khi được cầm tiền trong tay, họ sẽ lại lập tức tiếp tục thói quen chi tiêu của mình. Cứ như vậy về lâu về dài, họ sẽ chẳng bao giờ tích lũy được đồng tiền nào cả, hơn nữa tiền lương tháng này lại phải bù cho tiền vay tháng trước, nên họ chẳng thể nào tránh được vòng tuần hoàn trả - vay, vay – trả.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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