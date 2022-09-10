3 con giáp trúng số độc đắc đúng vào ngày rằm Trung thu là những ai?
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Tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong những tháng cuối năm 2022. Đặc biệt, từ ngày mai (Rằm tháng 8 âm lịch), dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.
Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.
Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Tuổi Mão
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tốt bụng, sống chân thành. Họ đặc biệt hiền lành, dễ gần, khéo ăn khéo nói. Người tuổi này cũng giỏi ngoại giao, biết cách lấy lòng người khác.
Cũng bởi vì vậy mà con giáp này thường gặp may mắn, có quý nhân phù trợ. Khi gặp khó khăn, họ may mắn được người tốt giúp đỡ nên cũng sớm tai qua nạn khỏi.
Đúng ngày mai, Mão làm việc chăm chỉ, có thể đạt được kết quả cao hơn nhiều so với mong đợi. Họ dự báo sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Từ nay về sau, may mắn sẽ luôn ở bên họ. Con giáp tuổi này khôn khéo, thích hợp làm kinh doanh nên các thương vụ đều suôn sẻ.
Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, trao cho nhiều cơ hội phát huy khả năng tiềm lực. Không những có sự nghiệp thành công, người tuổi Mão có vận đào hoa nở rộ. Người độc thân có nhiều người theo đuổi, biết nắm bắt cơ hội có thể tìm được người hợp ý.
Tuổi Dần
Nhờ quý nhân nâng đỡ nên vận trình của bạn gặp khá nhiều tin vui. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng xử lý công việc. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu đáng nể.
Từ 15.8 âm lịch, vận trình của bạn sẽ ngày càng vượng sắc khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Không những vậy sức khỏe của bạn cũng vô cùng dẻo dai, ít khi mắc bệnh vặt.
Trong chuyện tình cảm, Dần cũng có được nhiều người theo đuổi. Vận trình càng về tuổi trung niên của bạn càng đỏ rực, tình tiền đều viên mãn như ý muốn.
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.