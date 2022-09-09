Thứ 7, chủ nhật (10, 11/9): 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, vơ vào hũ bạc, công danh sự nghiệp lẫy lừng, tài lộc đột phá ngoạn mục, tình tiền đều đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 11:28

3 con giáp này tìm ra được hướng đi đúng trong làm ăn, tài lộc đột phá ngoạn mục.

Tuổi Thìn

Chuyện làm ăn, kinh doanh của Thìn trong tháng 9 có dấu hiệu phát triển tích cực. Đặc biệt là 2 ngày cuối tuần này, đây là thời điểm rất thích hợp để Thìn hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

Người làm đầu tư, kinh doanh cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội. Thìn có tài nên không cần sợ khó khăn. Ngược lại, khó khăn là dấu hiệu dự báo một khoản lời lãi đang kể đang hứa hẹn ở phía trước.

Thứ 7, chủ nhật (10, 11/9): 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, vơ vào hũ bạc, công danh sự nghiệp lẫy lừng, tài lộc đột phá ngoạn mục, tình tiền đều đỏ thắm như son - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì Thìn đã bỏ ra.

Lúc này Thìn có thể tự thưởng cho bản thân để khuyến khích tinh thần làm việc, song đừng nên vung tay quá trớn, mua những món hàng vượt khả năng chi trả của mình.

Tuổi Mão

Những người sinh năm Mão thường rất nhiệt tình với người khác, trong cuộc sống thậm chí một số việc khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, họ cũng sẵn sàng cố gắng làm vì người khác.

Người tuổi Mão khiêm tốn, không khéo léo trong lời ăn tiếng nói nhưng lại là người chân thật, luôn đối đãi thành thật với mọi người nên cũng tạo dựng được không ít các mối nhân duyên tốt đẹp.

Thứ 7, chủ nhật (10, 11/9): 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, vơ vào hũ bạc, công danh sự nghiệp lẫy lừng, tài lộc đột phá ngoạn mục, tình tiền đều đỏ thắm như son - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

2 ngày cuối tuần, do có cát tinh nhập mệnh, mang lại vận may nên người tuổi Mão có được vô số cơ hội có lợi cho sự thăng tiến trong công việc, lại vừa nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên con giáp này không chỉ được thăng chức mà còn có được rất nhiều khoản thu nhập khủng.

Tuổi Tuất

Tuất vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc.

Thứ 7, chủ nhật (10, 11/9): 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, vơ vào hũ bạc, công danh sự nghiệp lẫy lừng, tài lộc đột phá ngoạn mục, tình tiền đều đỏ thắm như son - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

2 ngày cuối tuần này, Tuất liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Tuất vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Tuất cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. Tử vi cho thấy nếu Tuất có thể làm tốt những điều đó thì chắc chắn sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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