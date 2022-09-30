Đúng ngày mai, 1/10: 3 con giáp này tài lộc vượng phát, điềm báo gia đạo có tin vui, hỷ sự chờ trước ngõ, công danh tỏa sáng, thu nhập chạm đỉnh, vận trình sung túc, bản mệnh êm ấm viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 13:33

Đúng ngày mai, 1/10, 3 con giáp này tài lộc vượng phát, gia đạo ngập tin vui, hỷ sự tìm đến cửa, công danh vụt sáng, thu nhập khả quan.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ 7 ngày 1/10/2022, Chính Quan mang lại nhiều dấu hiệu tốt cho người tuổi Tị đang muốn chinh phục con đường học hành. Bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức và vận dụng một cách linh hoạt vào bài tập, hay là với công việc trước mắt.

Tinh thần trách nhiệm cao là một trong những yếu tố chính khiến bạn nhanh chóng được tôn trọng và cất nhắc. Bạn nên tiếp tục cố gắng chứ không nên ngủ quên trên chiến thắng.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi dần tháo gỡ được hiểu lầm, vướng mắc trong lòng mà cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp bên nhau. Những kỉ niệm càng ngày càng nhiều hơn, tình cảm đôi bên cũng thêm phần thắm thiết.

Đúng ngày mai, 1/10: 3 con giáp này tài lộc vượng phát, điềm báo gia đạo có tin vui, hỷ sự chờ trước ngõ, công danh tỏa sáng, thu nhập chạm đỉnh, vận trình sung túc, bản mệnh êm ấm viên mãn - Ảnh 1
Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi dần tháo gỡ được hiểu lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu nhờ tam hợp nên vận trình công danh sự nghiệp diễn ra vô cùng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này cũng là người chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ nên nhanh chóng học hỏi được thêm kiến thức bổ ích và khẳng định bản thân ở nơi làm việc.

Vận trình tài lộc của bản mệnh rất vững mạnh, thu nhập ổn định, cần chú trọng vào những việc có tính lâu dài, an toàn, bền vững thì còn thu được lợi nhuận lớn hơn. Với các kế hoạch đầu tư mạo hiểm thì chỉ nên đầu tư nhỏ, dần dần từng bước, chớ tham lam quá mà nhận thiệt thòi về mình.

Nhân duyên trong ngày cũng khá vượng. Người độc thân có cơ hội mở rộng các mối quan hệ tiềm năng, từ đó tăng khả năng gặp được một nửa thích hợp. Người đã có đôi cũng tha hồ tận hưởng một ngày ngọt ngào bên nửa kia và gia đình của mình.

Đúng ngày mai, 1/10: 3 con giáp này tài lộc vượng phát, điềm báo gia đạo có tin vui, hỷ sự chờ trước ngõ, công danh tỏa sáng, thu nhập chạm đỉnh, vận trình sung túc, bản mệnh êm ấm viên mãn - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của bản mệnh rất vững mạnh, thu nhập ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp mang tới rất nhiều tin vui trong ngày thứ 7 này cho người tuổi Mão. Trong công việc, bạn được cấp trên tạo điều kiện, đồng nghiệp hỗ trợ tối đa để phát huy khả năng cũng như nâng cao chuyên môn. Có thể nói, bạn đang ngày càng cho thấy mình là nhân tố quan trọng của tập thể.

Lại thêm Thực Thần hỗ trợ, đường tài lộc của con giáp này cũng vô cùng vượng phát. Dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh đều sẽ có thu nhập tăng tiến trong hôm nay. Lựa chọn đầu tư trong hôm nay có thể sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn nên đừng ngại mạo hiểm một phen.

Chuyện tình cảm cũng có những bước phát triển tích cực. Mối quan hệ xã giao rộng rãi do Tam Hội mang lại giúp bạn lúc nào cũng được mọi người quan tâm, yêu mến. Người độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp với mình. Người đã lập gia đình nhận được sự cổ vũ, cảm thông của nửa kia, nhờ vậy mà bạn có động lực cố gắng mỗi ngày.

Đúng ngày mai, 1/10: 3 con giáp này tài lộc vượng phát, điềm báo gia đạo có tin vui, hỷ sự chờ trước ngõ, công danh tỏa sáng, thu nhập chạm đỉnh, vận trình sung túc, bản mệnh êm ấm viên mãn - Ảnh 3
Tam Hợp mang tới rất nhiều tin vui trong ngày thứ 7 này cho người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 1/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc đuề huề, của cải đầy tay, gia đạo ấm êm, bản mệnh tình - tiền viên mãn, người độc thân thoát kiếp FA

Đúng giờ Tý ngày mai 1/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc đuề huề, của cải đầy tay, gia đạo ấm êm, bản mệnh tình - tiền viên mãn, người độc thân thoát kiếp FA

Đúng giờ Tý ngày mai 1/10, 3 con giáp này may mắn hứng trọn phước lành trời ban, tài lộc đuề huề, của ăn của để đầy nhà, tình duyên nở rộ cho con giáp độc thân.

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