Đúng giờ Tý ngày mai 1/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc đuề huề, của cải đầy tay, gia đạo ấm êm, bản mệnh tình - tiền viên mãn, người độc thân thoát kiếp FA

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 09:22

Đúng giờ Tý ngày mai 1/10, 3 con giáp này may mắn hứng trọn phước lành trời ban, tài lộc đuề huề, của ăn của để đầy nhà, tình duyên nở rộ cho con giáp độc thân.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn không gặp phải trở ngại gì trong ngày mai. Ngày này, mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc. Bạn còn được quý nhân đồng hành, giúp tháo gỡ không ít bế tắc từ trước đó để giành được lợi thế so với người khác.

Chính Quan cũng gia tăng cát khí trong ngày này để những chú Rồng mạnh dạn theo đuổi lĩnh vực đam mê của mình. Trong một ngày may mắn như này, hãy tính toán mọi việc thật cẩn thận, đừng để một sai sót nhỏ phá hỏng niềm vui cả ngày nhé.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, càng ngày tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn. Nếu còn độc thân, bạn chính là con giáp gặp may vì ngoại hình thu hút, hấp dẫn ánh nhìn của nhiều người.

Đúng giờ Tý ngày mai 1/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc đuề huề, của cải đầy tay, gia đạo ấm êm, bản mệnh tình - tiền viên mãn, người độc thân thoát kiếp FA - Ảnh 1
Chính Quan cũng gia tăng cát khí trong ngày này để những chú Rồng mạnh dạn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mùi luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới. Dù công việc có khó khăn đến mấy, bạn cũng không ngại nhận thêm trách nhiệm.

Tam Hợp dẫn đường để người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Điềm báo cho thấy rằng vận trình tài lộc của con giáp này trong ngày mai vượng phát hơn rất nhiều. Bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định, vững vàng. Tiền bạc dồi dào, chi tiêu rủng rỉnh nên có thể cảm thấy an tâm.

Cũng trong ngày mai, đường tình duyên của tuổi Mùi cũng sẽ thêm phần rực rỡ, nhất là người độc thân lại càng có cơ hội tìm thấy tình yêu. Khi có cơ hội gặp gỡ người khác phái, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội. Tình cảm các cặp vợ chồng càng ngày càng nồng thắm, tình yêu và tình thân dần gắn kết với nhau thành một thể không thể tách rời.

Đúng giờ Tý ngày mai 1/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc đuề huề, của cải đầy tay, gia đạo ấm êm, bản mệnh tình - tiền viên mãn, người độc thân thoát kiếp FA - Ảnh 2
Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mùi luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi Tị trong ngày mai. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí hôm nay bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Quan trọng là bạn cần phải xác định được mục tiêu chính xác cho mình, đừng vội vàng đưa ra quyết định khi chưa rõ năng lực của bản thân.

Ngũ hành tương sinh chỉ lối dẫn đường cho con giáp này tìm thấy được đúng đường đi tới hạnh phúc. Bản mệnh không còn tự khiến mình đau khổ về những chuyện đã qua mà đã biết sống cho hiện tại. Đừng tự đóng cửa trái tim mình, bởi ai cũng xứng đáng được yêu thương.

Đúng giờ Tý ngày mai 1/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc đuề huề, của cải đầy tay, gia đạo ấm êm, bản mệnh tình - tiền viên mãn, người độc thân thoát kiếp FA - Ảnh 3
Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi Tị trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, nhân đôi may mắn, cát tinh chờ trước ngõ, tiền của đuề huề, tình duyên vượng sắc.

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