Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra hanh thuận và tốt đẹp, nhất là những người làm kinh doanh. Dự đoán người tuổi này sẽ liên tục gặp nhiều may mắn nhờ biết cách quan sát và đánh giá thị trường một cách khác quan. Qua đó, bản mệnh có thể gặt hái cho mình những thành tựu nổi bật trong công việc.

Nhờ ngũ hành tương sinh tạo điều kiện nên tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ, hứa hẹn sẽ là một ngày ngọt ngào của tuổi Thân. Nếu còn độc thân bạn sẽ tạo được sức hút, có người đưa kẻ đón, sẵn sàng vì bạn mà làm bất cứ điều gì.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Thực Thần xuất hiện giúp cho con giáp này được nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân trong thời gian vừa qua.

Nhờ ngũ hành tương sinh tạo điều kiện nên tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp cục soi đường chỉ lối để người tuổi Dậu có được sự linh hoạt, nhanh nhạy trong ngày mai. Bạn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho công việc. Bản mệnh cũng có kế hoạch cho mọi hành động, các cách ứng phó phù hợp với từng vấn đề và không bị gò bó bởi những điều đã đặt ra.

Ngày này bạn cũng có quý nhân âm thầm giúp đỡ, chỉ là do bạn không nhận ra mà thôi. Đồng nghiệp luôn trợ giúp nhiệt tình, cấp trên tạo điều kiện rất tốt cho bạn cơ hội thể hiện bản thân. Vì thế hãy nhanh tay giành lấy cơ hội về cho mình, đường thăng tiến phía trước còn rất rộng mở.

Tuổi Dậu nếu đang độc thân Thứ Sáu này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Tam Hợp cục soi đường chỉ lối để người tuổi Dậu có được sự linh hoạt, nhanh nhạy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày mai Thứ Sáu 30/09/2022, đường tài lộc của Tuổi Hợi tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Hợi cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Thứ Sáu này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Hợi, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Thứ Sáu này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo