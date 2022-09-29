Qua đêm nay, 29/9, Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, xui rủi tránh xa, làm gì cũng suôn sẻ đủ đường, may mắn bám gót, người độc thân thoát 'kiếp FA'

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 17:33

Tử vi dự đoán chỉ cần qua đêm nay, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn tìm tới,vận trình khởi sắc hơn trước, tiền tài đuề huề, đào hoa nở rộ.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra hanh thuận và tốt đẹp, nhất là những người làm kinh doanh. Dự đoán người tuổi này sẽ liên tục gặp nhiều may mắn nhờ biết cách quan sát và đánh giá thị trường một cách khác quan. Qua đó, bản mệnh có thể gặt hái cho mình những thành tựu nổi bật trong công việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Thực Thần xuất hiện giúp cho con giáp này được nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân trong thời gian vừa qua. 

Nhờ ngũ hành tương sinh tạo điều kiện nên tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ, hứa hẹn sẽ là một ngày ngọt ngào của tuổi Thân. Nếu còn độc thân bạn sẽ tạo được sức hút, có người đưa kẻ đón, sẵn sàng vì bạn mà làm bất cứ điều gì.

Qua đêm nay, 29/9, Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, xui rủi tránh xa, làm gì cũng suôn sẻ đủ đường, may mắn bám gót, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 1
Nhờ ngũ hành tương sinh tạo điều kiện nên tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp cục soi đường chỉ lối để người tuổi Dậu có được sự linh hoạt, nhanh nhạy trong ngày mai. Bạn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho công việc. Bản mệnh cũng có kế hoạch cho mọi hành động, các cách ứng phó phù hợp với từng vấn đề và không bị gò bó bởi những điều đã đặt ra.

Ngày này bạn cũng có quý nhân âm thầm giúp đỡ, chỉ là do bạn không nhận ra mà thôi. Đồng nghiệp luôn trợ giúp nhiệt tình, cấp trên tạo điều kiện rất tốt cho bạn cơ hội thể hiện bản thân. Vì thế hãy nhanh tay giành lấy cơ hội về cho mình, đường thăng tiến phía trước còn rất rộng mở.

Tuổi Dậu nếu đang độc thân Thứ Sáu này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Qua đêm nay, 29/9, Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, xui rủi tránh xa, làm gì cũng suôn sẻ đủ đường, may mắn bám gót, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 2
Tam Hợp cục soi đường chỉ lối để người tuổi Dậu có được sự linh hoạt, nhanh nhạy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày mai Thứ Sáu 30/09/2022, đường tài lộc của Tuổi Hợi tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Hợi cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Thứ Sáu này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Hợi, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Qua đêm nay, 29/9, Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, xui rủi tránh xa, làm gì cũng suôn sẻ đủ đường, may mắn bám gót, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 3
Thứ Sáu này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Khuya nay 29/9: Cổng trời mở ra, NGỌC HOÀNG ban phát phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc bùng nổ, vận trình lên hương, bản mệnh chẳng lo đói khổ nửa đời sau

Khuya nay 29/9: Cổng trời mở ra, NGỌC HOÀNG ban phát phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc bùng nổ, vận trình lên hương, bản mệnh chẳng lo đói khổ nửa đời sau

Đúng khuya nay, Ngọc hoàng hạ phàm ban phát phước lành, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, hứng trọn phước lành, vận trình lên hương.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10