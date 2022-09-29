Đúng giờ Sửu hôm nay 29/9: THẦN MAY MẮN gõ cửa nhà 3 con giáp này, tài lộc bày ra trước mắt, bản mệnh phút chốc đổi đời, điểm mặt trong danh sách đại gia, không biết đói khổ là gì

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày hôm nay Thứ Năm 29/09/2022 cho biết rằng, vận trình sự nghiệp của Tuổi Tuất khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Tuất may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Ngày tam hợp mang lại khá nhiều may mắn cho người tuổi Tuất trong việc tìm kiếm cơ hội làm giàu.

Vận trình sự nghiệp của Tuổi Tuất khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 29/9/2022 hôm nay, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Hợi được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Con giáp này cần đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn, không nên vội hài lòng bởi bản mệnh còn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập có khả năng tăng cao nhờ tìm được đối tác đầu tư tiềm năng cho các dự án đang thực hiện.

Mối quan hệ giữa tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Con giáp này luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và luôn thảo luận mọi chuyện với đối phương, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, nhờ thế mà vợ chồng luôn đồng lòng trong mọi công việc.

Mối quan hệ giữa tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc hôm nay tài lộc thăng hoa, có cơ hội ăn nói. Trong sự nghiệp của bạn sẽ có những bước tiến mới, trong mắt lãnh đạo, bạn là một nhân viên rất chăm chỉ và có tài năng. Trong thời gian sắp tới, bạn phải tiếp tục làm việc trong trạng thái tốt và theo đuổi chiến thắng. Có thể một ngày nào đó may mắn sẽ đến với bạn.

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của tuổi Mão đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Hãy mở lòng mình để có thể đón nhận hạnh phúc.

Công việc hôm nay tài lộc thăng hoa, có cơ hội ăn nói - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo