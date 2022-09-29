Cuối ngày hôm nay 29/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, công danh lao dốc, tài chính có phần thâm hụt, gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 29/9/2022 hôm nay, tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy. Khi gặp người có ý kiến bất đồng với mình, bản mệnh thường không suy nghĩ hay cân nhắc kỹ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay.

Vận trình tình cảm hôm nay xuống thấp, nếu cảm thấy không hợp nhau thì nên chia tay càng sớm càng tốt. Giữa những người yêu nhau sẽ có một số thay đổi, cần trao đổi và giải quyết vấn đề thì mới có thể bên nhau êm đẹp.

Tuổi Dậu nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có những người tài giỏi hơn mình. Đồng thời, bản mệnh cũng chẳng thể là người luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Hãy lắng nghe ý kiến của người khác để nhận ra thiếu sót của bản thân.

Vận trình tình cảm hôm nay xuống thấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 29/9/2022 hôm nay, tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp. Cách tốt nhất để vượt qua chuyện này chính là luôn luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, đồng thời không ngừng cổ vũ bản thân cố gắng.

Vận trình tài lộc giậm chân tại chỗ. Không có bất cứ khoản thu nào trong hôm nay, do đó cần phải có kế hoạch quản lý chi tiêu khoa học hơn.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa tuổi Tuất và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, bản mệnh càng tỏ vẻ dửng dưng thì quan hệ giữa đôi bên lại càng trở nên xa cách. Bản mệnh nên chủ động xuống nước và nhanh chóng tìm cách hòa giải nếu muốn gìn giữ mối quan hệ này.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa tuổi Tuất và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 29/9/2022 hôm nay, mối quan hệ giữa tuổi Ngọ và lãnh đạo trở nên căng thẳng vì những quan điểm bất đồng. Nếu không biết kiềm chế tính nóng nảy, bản mệnh có thể gây ra những hành động ảnh hưởng tới tương lai.

Vận trình tài lộc dễ gặp sự cố. Điềm báo có hoạ hao tài phá của đẩy con giáp này vào tình trạng túng thiếu, chật vật, thâm hụt thêm khoản tích luỹ lâu nay.

Bên cạnh đó, tuổi Ngọ còn dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, bản mệnh chớ nên dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của người khác. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi quyết định tiến xa hơn.

Vận trình tài lộc dễ gặp sự cố - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo