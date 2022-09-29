Khuya nay 29/9: Cổng trời mở ra, NGỌC HOÀNG ban phát phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc bùng nổ, vận trình lên hương, bản mệnh chẳng lo đói khổ nửa đời sau

Tử vi hôm nay 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối suôn sẻ. Quý Nhân nâng đỡ giúp công việc làm ăn, kinh doanh “thuận buồm xuôi gió” hơn bao giờ hết. Cấp trên nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc nên đang cân nhắc cho bản mệnh lên vị trí tốt hơn.

Kim - Thổ tương sinh là cơ hội để bạn cải thiện sức khỏe khi nhìn thấy những "tấm gương" thành công của bạn bè xung quanh. Bạn quyết tâm dành thời gian, tiền bạc, công sức để có lại được thể lực dẻo dai, tinh thần linh hoạt như ý.

Tài lộc: Vận trình tài lộc “phát tài phát lộc”. Nhiều cơ hội kiếm được một khoản tiền lớn từ đầu tư dành cho con giáp này là rất nhiều, do đó hãy biết cách tận dụng để gia tăng nguồn thu nhập của chính mình.

Kim - Thổ tương sinh là cơ hội để bạn cải thiện sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra một cách hanh thông và thuận lợi. Đứng trước khó khăn và thách thức, tử vi khuyên người tuổi này cần có sự nhanh trí và khéo léo để giải quyết. Nếu vượt qua được điều này, bản mệnh sẽ khẳng định được năng lực và bản lĩnh của mình trên con đường công danh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Có thể nói, khả năng kiếm tiền của con giáp này vốn là điều không thể chê vào đâu được.

Tình duyên: Ân cần, quan tâm đến nửa kia, sau lưng luôn âm thầm ủng hộ nên mối quan hệ này rất hài hòa, ổn định.

Ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra một cách hanh thông và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra hanh thuận về mọi mặt. Người tuổi này nhận được kết quả xứng đáng trong quá trình làm việc nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Do đó, bản mệnh hãy kiên trì và đừng ngại cố gắng nếu muốn nhanh chóng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối dư dả, dồi dào. Ngoài thu nhập từ công việc chính thì con giáp này còn có thêm nhiều khoản thu nhập khác từ các nghề tay trái.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh dễ thoát được những rắc rối bệnh tật khi tìm được bác sĩ có tâm chữa trị. Nhiều người kết thúc thời gian khó khăn vì nằm viện, được hồi sức và có lại cuộc sống đời thường mà bạn từng ao ước trước đây.

Vận trình tài lộc tương đối dư dả, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo